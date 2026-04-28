Collegio di garanzia, terminata l'udienza di Zappi: "Aspettiamo con fiducia"

Inibizione Zappi, udienza terminata presso il Collegio di garanzia dello Sport

Zappi era stato prima deferito dalla Procura Figc e poi inibito per 13 mesi dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Secondo l'accusa, sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Con Zappi, inibito per due mesi anche Emanuele Marchesi, componente del comitato nazionale, per il quale erano stati inizialmente chiesti sei mesi di inibizione. Ora, c'è attesa per la decisione del Collegio di garanzia.

Zappi dopo l'udienza presso il Collegio di garanzia: "Oggi il grado che ci porterà alla definitività a livello sportivo"

"A livello sportivo oggi è il grado che ci porterà alla definitività", ha sottolineato Antonio Zappi dopo l'udienza odierna. "Valuteremo le motivazioni della sentenza per provare a verificare se ci possono essere ulteriori margini di impugnabilità ed arrivare, eventualmente, a un livello risarcitorio. Spero nell'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva e poi valuteremo l'adozione di ulteriori passaggi: lo meritano i 115 anni dell'associazione. Quello che mi ha ferito di più - ha precisato - è sentirmi descrivere come abusante delle proprie funzioni e sleale, uno che ha violato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Prima che un arbitro sono un uomo di profondi valori: sentirmi condannato a 13 mesi, che per l'Aia e il sistema sono un ergastolo dirigenziale, credo sia anche un tema di sproporzione della pena". Infine, Zappi ha ribadito di aver "sentito dire che ho pressato organi tecnici per farli dimettere e per arrivare a questo in maniera concordato ho acquisito manifestazioni di interesse e disponibilità al cambio di ruolo. Ho promosso gli organi tecnici affinché assumessero l'incarico a organo tecnico superiore. Questo è stato valutato in maniera diversa dagli organi endofederali e spero che oggi il Coni lo rivaluti in una certa maniera".