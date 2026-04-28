"Rocchi non si presenterà all'interrogatorio": la decisione annunciata dal suo legale

MILANO - Il legale di Gianluca Rocchi , l'avvocato Antonio D'Avirro , rende noto che giovedì 30 aprile il designatore arbitrale autosospeso (sostituito da Dino Tommasi ad interim ) perché indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano " non si presenterà per rendere l'interrogatorio ".

Caos arbitri, la nota dell'avvocato di Rocchi

"Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo", aggiunge in una nota il legale.