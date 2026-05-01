Torneo delle Regioni C5: Doppietta Lazio U15 e U17. Al Piemonte VdA il titolo femminile, alla Calabria quello U19

Epilogo spettacolare per il 62^ Torneo delle Regioni di calco a cinque. La manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, dal 28 aprile protagonista nel Lazio, ha confermato con le finali andate in scena al Palazzetto dello Sport di Fondi, la grande vivacità di uno sport dinamico e giovane come il futsal. Tre Regioni diverse per quattro titoli, è un segnale che il calcio a cinque in Italia gode di ottima salute. Il Lazio ha piazzato una doppietta nelle categorie più giovani, Under 15 e 17, il Piemonte VdA ha vinto lo Scudetto femminile e la Calabria quello Under 19. Per i laziali U15 terzo Scudetto dopo quelli del 2016 e 2023, settimo per l’U19 campione per il secondo anno di fila. Le piemontesi ripetono il successo del 2018 mentre la Calabria centra la seconda vittoria negli ultimi tre anni, il terzo in assoluto. Si conclude così un lungo e intenso percorso di 136 partite giocate in dieci palazzetti di nove località di due Province del Lazio: Roma e Latina. Delle 72 Rappresentative Regionali ai nastri di partenza sono emerse le quattro regine. Tutte le finali e gli highlights sono disponibili sul canale youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. Finali - Risultati Venerdì 1 Maggio – Palazzetto dello Sport di Fondi (Lt) UNDER 19 Sicilia-Calabria 3-7 dts FEMMINILE Piemonte VdA-Lazio 3-2 dts UNDER 17 Lazio-Emilia Romagna 7-0 UNDER 15 Lazio-Basilicata 11-0 Le vincenti hanno ricevuto le Coppe dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e dal Presidente del Cr Lazio Roberto Avantaggiato. Le targhe alle seconde classificate, i riconoscimenti alle terne arbitrali, le medaglie ad entrambe le finaliste l’hanno consegnate il Vice Presidente Vicario della LND Christian Mossino, il Vice Presidente (Area Sud) e numero uno del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il Presidente del Cr Lazio Roberto Avantaggiato, il Presidente del Cr Abruzzo Ezio Memmo, il Presidente del Cr Emilia Romagna Simone Alberici, il Consigliere Federale Ilaria Bazzerla, il Consigliere della Divisione C5 Umberto Ferrini, i componenti del Comitato Regionale Arbitri Lazio Daniele Ferretti e Andrea Seminara, l’Eurodeputato Salvatore De Meo.

Terminato il Torneo è tempo di valutazioni. Se il futuro di uno sport è affidato ai giovani allora il calcio a cinque è in buone mani

“Il Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque giocato nel Lazio si chiude con un bilancio molto positivo” - ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Lazio Roberto Avantaggiato che ha organizzato la manifestazione - “Una competizione che ha espresso valori tecnici importanti. Un bel banco di prova anche a livello gestionale per un torneo imponente. Abbiamo scelto il territorio pontino che è stato fondamentale nel supporto e nella buona riuscita dell’evento”. Avantaggiato ha sottolineato la vitalità del movimento giovanile del futsal:”La crescita del calcio a cinque Regionale è evidente, per il Lazio rappresenta una componente centrale di tutta l’attività. Come Presidente del Comitato garantisco la massima attenzione e l’impegno per continuare a valorizzare una disciplina in continua ascesa come il futsal”. Anche da Presidente organizzatore super partes Avantaggiato non ha potuto non sottolineare le prestazioni fenomenali del Lazio:”Ci tengo a ringraziare tutte le Rappresentative laziali per come hanno interpretato il torneo. Complimenti ai ragazzi, alle ragazze ed a tutti gli staff. Una menzione speciale per l’Under 19 che è stata fermata solo dai rigori in semifinale. Siamo sulla strada giusta, abbiamo vinto tanto ma non ci dobbiamo fermare, possiamo portare ancora tanti titoli a Roma”.



Le parole di Avantaggiato hanno trovato riscontro nella valutazione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete: “Queste finali sono state una la festa del calcio a cinque giovanile, l’epilogo più bello di un torneo che ha rappresentato per i ragazzi e le ragazze un momento di confronto non solo agonistico ma di vita, un’esperienza di condivisione di gruppo e di crescita personale. Il Torneo è tornato nel Lazio dove è nata la disciplina, una Regione che traina ancora il movimento. Allo stesso tempo il futsal sta esprimendo realtà emergenti come la Basilicata, per la prima volta in finale, segno che la competizione si è allargata a più Regioni. Questa edizione ha dimostrato la vitalità di un movimento che sa coniugare novità e certezze. Salutiamo la competizione portandoci dietro la convinzione sempre più forte che la LND ha una base forte e giovane ramificata su tutto il territorio italiano, un tessuto connettivo calcistico importante che si sviluppa grazie alla passione e alla dedizione delle società, dei dirigenti e di tutti i tesserati che ogni giorno fanno calcio con passione”.



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U15: il Lazio conquista il terzo titolo di categoria, applausi per la Basilicata



Davanti a un pubblico entusiasta che ha riempito gli spalti del Palazzetto di Fondi il Lazio Under 15 ha concluso il suo percorso praticamente perfetto in questo TDR battendo in finale per 11-0 la Basilicata già superata per 6-1 nella fase a gironi. I padroni di casa hanno alzato il loro terzo titolo dopo quelli del 2016 e 2023. Il Lazio in questo torneo è stato un vero e proprio rullo compressore segnando 46 gol e subendone solo due, nessuno negli incontri ad eliminazione diretta. Oggi come per tutto il Torneo delle Regioni protagonisti Carloni, Gatto e Turco autori di gol in tutte le fattezze, conclusioni dopo azioni telecomandate, tiri forti e precisi, colpi di abilità e carezze tecniche sopraffine. Con il poker in finale Valerio Turco ha vinto la classifica marcatori con 16 reti. Due centri anche per Gabriele Gatto (7 al TDR). Sette firme nel torneo anche per Andrea Carloni che oggi ha impresso tre timbri. Una gioia anche per Caviglia e Sescu .



La Basilicata autrice di una vera e propria impresa con la prima finale conquistata nella sua storia torna a casa con un bel ricordo, negli occhi tutte le rimonte effettuate nei cinque incontri precedenti, una Rappresentativa con carattere e personalità impersonificata dal suo bomber Giuseppe Giannone (6 reti).



LAZIO-BASILICATA 11-0

Lazio: Di Rauso, Sescu, Valente, Zottarel, Pagano, Crespi, Gatto, Caviglia, Kola (Cap.), Turco, Carloni, Raparelli. All: Cencini

Basilicata: Venezia, Bretagna, Costa, Gallitelli, Giannone (Cap.), Papangelo, Di Benedetto, Rinaldi Sarubbo, Spica, Stigliano, Colella. All: Lavecchia

Arbitri: Giampaloetti di Albano Laziale e Paone di Roma 1. Crono: Pannozzo di Formia

Reti: 6’pt Gatto (L), 7’pt Carloni (L), 1’pt Turco (L); 4’st Gatto (L), 6’st Carloni (L), 6’st Carloni (L), 7’st Caviglia (L), 10’st Turco (L), 11’st Turco (L), 12’st Turco (L), 12’st Sescu (L)

Ammoniti: Gatto (L) --------------------------------------------------------------------------

U17: dominio Lazio, secondo Scudetto di fila, e sono sette!



Un Lazio a trazione anteriore ha battuto per 7-0 l’Emilia Romagna nella finale dell’Under 17 del Torneo delle Regioni d futsal giocata nel Palazzetto dello Sport di Fondi. I ragazzi di Roberto Montenero hanno ipotecato la finale già nel primo tempo blindato sul 4-0. Il Lazio è campione d’Italia per il secondo anno di fila. E’ il settimo Scudetto per i laziali in undici edizioni giocate, se non è un dominio assoluto poco ci manca. L’Emilia Romagna alla sua prima finale di categoria le ha tentate tutte, soprattutto nel secondo tempo, ma non ha potuto arginare lo strapotere laziale. Il Lazio chiude la manifestazione con 51 gol segnati e solo 5 subiti. Nella storia della categoria i laziali hanno saltato solo le finali del 2019, 2023 e 2024. L’Emilia Romagna ha compiuto un bel percorso con 25 reti segnate in cinque partite ma oggi non è riuscita a rimpinguare il bottino.



In finale Luca Ferraro ha segnato una doppietta che l’ha portato a quota otto nel TDR. Due centri anche per Sorgatto Fornari (6 firme nella competizione). Alla festa del gol hanno partecipato anche Orsolini, Sanguedolce e Xipeng. Anche se oggi non hanno fatto centro De Gaetano (8 gol), Giacchini (8) e Pellegrino (5) sono stati protagonisti assoluti.



LAZIO-EMILIA ROMAGNA 7-0

Lazio: Pasqualini, Bomarsi, Xipeng, Orsolini, Giacchini, De Gaetano, Pellegrino, Sanguedolce, Sorgatto Fornari, Ferraro, Di Leo, Bala. All. Montenero

Emilia Romagna: Albori, Cimatti, Bastelli, Lissi, Castiello, Musconi, Lazzarini, Kruci, Minguzzi, Bandini, Bruciati, Damiano. All: Bottacini

Arbitri: Motoc e Falanga di Civitavecchia. Crono: Muratori di Roma 1

Reti: 3’pt Ferraro (L), 3’pt Orsolini (L), 4’pt Ferraro (L), 7’pt Sorgatto Fornari (L), 15’st Xipeng (L), 8’st Sanguedolce (L); 7’st Sorgatto Fornari (L)

Ammoniti: Kruci, Lazzarini, Lissi, Bandini (E) --------------------------------------------

Femminile: il Piemonte VdA per la seconda volta sul tetto d’Italia



Una finale per cuori forti quella andata in scena nel Palazzetto dello Sport di Fondi tra Piemonte VdA e Lazio femminili. I dettagli hanno fatto la differenza. Non sono bastati i tempi regolamentari terminati sull’1-1. Ai supplementari le ragazze di mister Pioli hanno piazzato due colpi ferali. Il Lazio ha accorciato le distanze quando ormai non c’era più tempo. Il Piemonte VdA femminile ha conquistato il suo secondo Scudetto dopo quello del 2018 battendo per 3-2 le campionesse in carica del Lazio dopo i tempi supplementari. Labile quasi impercettibile la differenza tra le due Rappresentative. Le piemontesi quando arrivano in finale raramente sbagliano (unico ko nel 2016). Protagonista della finale e di tutto il percorso nel torneo Valentina Cugnod autrice di una doppietta che l’ha proiettata in testa alla classifica marcatrici con 10 reti. Angelica Gulino ha segnato il gol della sicurezza.



Il Lazio ce l’ha messa tutta ma per un soffio non è riuscito a replicare il successo del 2025. La rete in apertura di match di Ilaria Quattrociocchi sembrava aver messo la partita sui binari giusti per le padrone di casa. Il gol di Santini ai titoli d coda ha riacceso le ultime speranze per il Lazio ma non è bastato. Rimane per le ragazze di mister Grassia il valore di aver giocato la sesta finale nella storia della Regione e il palmares con tre Scudetti.



PIEMONTE VDA-LAZIO 3-2 dts

Piemonte VdA: Perrone, Albera, Scalfi, Stella, Orfano, Baldassa, Gulino, Ambrosia, Cugnod, Gianesin, Brunelli, Minardi. All: Pioli

Lazio: Cogliandro, Pienzi, Zolofra, Martellucci, Carattoli, Santini, Cochi, Quattrociocchi, Tomaiuolo, Furzi, Doukarat, Bolognesi. All: Grassia

Arbitri: Crescenzi di Viterbo e Manganiello di Aprilia. Crono: Micelotta di Roma 2

Reti: 5’pt Quattrociocchi (L); 10’st Cugnod (P); 3’ pts Cugnod (P), 1’sts Gulino (P), 1’sts Santini (L)

Ammoniti: Quattrociocchi, Carattoli, Doukarat (L)



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U19: la Calabria sul tetto d’Italia



Dopo una partita epica e due tempi supplementari spettacolari la Calabria è riuscita ad avere la meglio per 7-3 sui Campioni in carica della Sicilia riportando a casa il titolo Under 19 dopo solo un anno di attesa e vendicando sportivamente la finale del 2023 persa con i siciliani. I calabresi conquistano il terzo Scudetto (2024 e 2017) della categoria al termine di una partita pazza e bellissima. Un vero e proprio compendio del migliore futsal. La Sicilia dopo un percorso quasi epico, Semifinali e Quarti vinti ai rigori, deve arrendersi all’ultimo rettilineo sfiorando il nono titolo. La Calabria ha subito impresso un ritmo alto andando in vantaggio di tre gol dopo solo 8’ grazie alle due reti di Chiappetta (9 gol al TDR) ed alla firma di Muraca. La Sicilia con la calma dei forti ha recuperato il terreno centrando il pareggio ad inizio ripresa. Nonostante le tante occasioni non sono bastati i tempi regolamentari per decretare la Regione Campione. Ai supplementari si è scatenato Diego Muraca autore di una tripletta bella e pesante come un macigno che l’ha innalzato sulla vetta della classifica marcatori con 13 reti. Calindro ha fissato il risultato sul 7-3. Alla Sicilia non è bastata la doppietta dell’inesauribile Alessi che conclude il torneo a quota 9 gol.

SICILIA-CALABRIA 3-7 dts

Sicilia: Ciccia, Termini, Iacolino, Scalzo, Salamone, Carrubba, Alessi A., Giannuso, Castiglione, Martines, Toscano, Alessi M..All: Sciortino

Calabria: Rotella, Cvescio, D’Agostino, Verardi, Panaro, Morabito, Muraca, Chiappetta, Naccarato, Calindro, Imeneo, Novello. Al: Mendicino

Arbitri: Greco di Roma 1 e Rascallà di Aprilia. Crono: Pesa di Roma 1

Reti: 3’pt Chiappetta (C), 4’pt Chiappetta (C), 8’pt Muraca (C), 17’pt Alessi A. (S), 19’pt Alessi A. (S); 5’st Martines (S); 1’pts Muraca (C), 2’sts Muraca (C), 4’sts Muraca (C), 5’sts Calindro (C)

Ammoniti: Imeneo, Verardi (C), Iacolino, Scalzo (S)

Espulso: Toscano (S) al 2’sts, al 4’sts Verardi (C)