Malagò, lo scatto decisivo. Abete ha il jolly dell’accordo
La politica ha giocato da tempo le sue carte, ma nella partita per il futuro della Figc non vanno esclusi degli assi nella manica . Il pressing sul Coni va avanti, Lotito in tempi non sospetti ha svelato il documento pro-commissario, il decreto Marcheschi lo propone come merce di scambio per degli aiuti economici e le inchieste - il caso arbitri da una parte, i calciatori e le escort dall’altra - sono utilizzate dialetticamente a sostegno della tesi che il calcio sarebbe da rivoluzionare. «Non è solo una questione di elezioni», ha ripetuto anche il ministro Abodi. Qualcuno, poi, ha rispolverato il D.lgs. n. 165/2001, ricordando la necessità di una pausa di tre anni nel passaggio tra un ente controllante e uno controllato, anche se la fattispecie Coni-Figc non rientrerebbe tra le previste. Insomma, c’è tutto un mondo che continua a muoversi contro Malagò - è forse il jolly su cui spera di far leva Abete, comunque strenuo difensore dell’autonomia - mentre le componenti si compattano attorno al favorito. Oltre a Serie A, calciatori e allenatori, in B molti club avrebbero chiesto a Bedin di seguire il flusso. Mentre la Lega Pro di Marani oggi conoscerà le intenzioni dei candidati. Le società della C sono l’ago della bilancia: quel 12% segnerà la differenza tra una vittoria schiacciante o risicata (di poco superiore al 50%) di Malagò. Con questo clima politico, la consistenza del consenso non sarà banale.
Figc, siamo al bivio
Malagò avrebbe avuto modo di confrontarsi con il dimissionario Gravina: i due condividono la sensazione di essere un “bersaglio” di una certa area politica, tanto che quest’ultimo sta compiendo i suoi ultimi passi (incluso il possibile commissariamento dell’Aia) con la massima prudenza per non offrire il fianco agli interventisti. Nel frattempo Abete, che non ha gradito il patto lontano dai riflettori tra A e AIC, potrebbe trovarsi costretto a proporre un accordo. Secondo alcune indiscrezioni il n. 1 LND avrebbe in mano meno del 34%, tanto che Malagò, se si votasse oggi, sarebbe già oltre l’80% avendo eroso qua e là il consenso altrui. Il passo indietro di Abete sul rettilineo finale non va escluso. A quel punto Malagò darebbe forma ai ragionamenti sulla squadra di governo: un dt con cui condividere le scelte di campo, un big - tipo Maldini - alla guida del Club Italia, una donna vicepresidente (si parla di Gama, espressione AIC) con l’altra poltrona da assegnare alla A. Anche se qui, in caso di patto, tornerebbe in gioco pure la LND: difficile governare serenamente coi dilettanti all’opposizione. Nell’ottica di una concordia in seno ai “pro” resta un nodo da chiarire: come far convergere le esigenze della Serie A, che intende ridurre la mutualità alle serie inferiori per non disperdere risorse, e quelle di B e C, che vorrebbero viceversa vederla crescere.