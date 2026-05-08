Malagò, lo scatto decisivo. Abete ha il jolly dell’accordo 

La politica ha giocato da tempo le sue carte, ma nella partita per il futuro della Figc non vanno esclusi degli assi nella manica . Il pressing sul Coni va avanti, Lotito in tempi non sospetti ha svelato il documento pro-commissario, il decreto Marcheschi lo propone come merce di scambio per degli aiuti economici e le inchieste - il caso arbitri da una parte, i calciatori e le escort dall’altra - sono utilizzate dialetticamente a sostegno della tesi che il calcio sarebbe da rivoluzionare. «Non è solo una questione di elezioni», ha ripetuto anche il ministro Abodi. Qualcuno, poi, ha rispolverato il D.lgs. n. 165/2001, ricordando la necessità di una pausa di tre anni nel passaggio tra un ente controllante e uno controllato, anche se la fattispecie Coni-Figc non rientrerebbe tra le previste. Insomma, c’è tutto un mondo che continua a muoversi contro Malagò - è forse il jolly su cui spera di far leva Abete, comunque strenuo difensore dell’autonomia - mentre le componenti si compattano attorno al favorito. Oltre a Serie A, calciatori e allenatori, in B molti club avrebbero chiesto a Bedin di seguire il flusso. Mentre la Lega Pro di Marani oggi conoscerà le intenzioni dei candidati. Le società della C sono l’ago della bilancia: quel 12% segnerà la differenza tra una vittoria schiacciante o risicata (di poco superiore al 50%) di Malagò. Con questo clima politico, la consistenza del consenso non sarà banale.