Pirateria audiovisiva, giovedì a Roma l’evento italiano per il World IP Day promosso da FAPAV

Si terrà giovedì 14 maggio a Roma, presso l’Associazione CIVITA in piazza Venezia 11, l’evento italiano per la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, organizzato dalla FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali - in collaborazione con l’Associazione CIVITA. Titolo dell’evento, che segue il World IP Day 2026 promosso il 26 aprile di ogni anno dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), l’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, è “I P & SPORTS - READY, SET, PLAY! LO SCENARIO ITALIANO ”. Sarà un momento di confronto tra rappresentanti dello sport, delle istituzioni, delle forze dell’ordine ed esperti dedicato alla proprietà intellettuale nel mondo dello sport.

I lavori inizieranno alle ore 10, con i saluti del Vicepresidente CIVITA, Nicola Maccanico. Previsti gli interventi introduttivi di Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, e Sylvie Forbin, Deputy Director General, Copyright & Creative Industries Sector di WIPO. Intervento di apertura del prof. Paolo Boccardelli, rettore della Luiss Guido Carli. Interverranno inoltre Paolo Bedin, presidente Lega Serie B; Luigi De Laurentiis, produttore Filmauro e presidente SSC Bari Calcio; Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A; Federico Romano Ferri, Direttore Sky Sport; Paolo Marzano, componente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore presso il Ministero della Cultura e docente LUISS; Romano Righetti, General Counsel DAZN Italia; Guillermo Rodriguez, Director of Live Content Protection MPA & ACE; Fabio Marco Vetrano, Comandante Gruppo Radiodiffusione ed Editoria Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza. Conclusioni affidate a Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM. Modera Barbara Cirillo, giornalista DAZN Italia.

“La pirateria è un reato, un’attività illegale che crea danni enormi al mercato e alle imprese - afferma il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi -. Il mondo dello sport è tra i più colpiti, con il calcio a subire i danni maggiori, seguito da Formula 1, Tennis e MotoGP. È necessario rafforzare prevenzione, controlli e strumenti di tutela per contrastare con determinazione questo fenomeno e difendere legalità, occupazione e valore economico. Ne parleremo con esperti del settore, tra i quali la vicedirettrice generale di WIPO, Sylvie Forbin, la cui presenza rappresenta un contributo di grande rilievo internazionale: grazie alla sua esperienza nel campo della proprietà intellettuale e della tutela dei contenuti digitali, offrirà una prospettiva strategica per comprendere le sfide globali legate alla pirateria e le possibili soluzioni di cooperazione tra Istituzioni, imprese e operatori del settore”.