Domani sera l'omaggio a Mihajlovic senza la presenza della famiglia: nessuno li ha invitati

Domani sera, finale di coppa Italia all'Olimpico : subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio , la Lega di A ricorderà Mihajlovic che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera .

Unici assenti, la moglie Arianna e i figli di Sinisa. Nessuno li ha invitati. Nemmeno la "loro" Lazio.

La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l’attenzione ai particolari, è la sensibilità.

Aggiornamento: la Lazio mi ha telefonato per segnalare di essere all'oscuro dell'iniziativa della Lega, della quale ha parlato ieri in radio l'ad De Siervo. È un mondo meraviglioso.

Il post del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio su Instagram