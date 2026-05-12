Domani sera l'omaggio a Mihajlovic senza la presenza della famiglia: nessuno li ha invitati
Domani sera, finale di coppa Italia all'Olimpico: subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Mihajlovic che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera.
Unici assenti, la moglie Arianna e i figli di Sinisa. Nessuno li ha invitati. Nemmeno la "loro" Lazio.
La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l’attenzione ai particolari, è la sensibilità.
Aggiornamento: la Lazio mi ha telefonato per segnalare di essere all'oscuro dell'iniziativa della Lega, della quale ha parlato ieri in radio l'ad De Siervo. È un mondo meraviglioso.
Il post del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio su Instagram