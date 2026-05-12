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martedì 12 maggio 2026
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Domani sera l'omaggio a Mihajlovic senza la presenza della famiglia: nessuno li ha invitati

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsMihajlovic

Domani sera, finale di coppa Italia all'Olimpico: subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Mihajlovic che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera.

Unici assenti, la moglie Arianna e i figli di Sinisa. Nessuno li ha invitati. Nemmeno la "loro" Lazio.

La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l’attenzione ai particolari, è la sensibilità.

Aggiornamento: la Lazio mi ha telefonato per segnalare di essere all'oscuro dell'iniziativa della Lega, della quale ha parlato ieri in radio l'ad De Siervo. È un mondo meraviglioso.

Il post del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio su Instagram

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