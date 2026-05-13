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Il discorso di Martina Colombari alla festa di Costacurta commuove tutti: "Grazie perché..."

L'ex difensore del Milan, oggi volto di Sky, ha riunito amici e parenti per i 60 anni: le bellissime parole della moglie
1 min
TagsMaldiniCostacurtaColombari

Sono una coppia bellissima, Martina Colombari e Billy Costacurta. Stanno insieme da 30 anni, sposati da poco meno, hanno un figlio, hanno vissuto alti e bassi, come tutti, senza però lasciarsi mai. È per questo che le parole di Martina, alla festa dei 60 anni del marito organizzata a Milano, hanno commosso tutti i presenti: "Sono trent'anni che condividiamo la nostra vita insieme, sono molto emozionata ma non finirò mai di dirti grazie. Grazie per tutto quello che sei stato per me, grazie per quello che sei e spero che sarai. Un'altra vita ancora insieme". Abbracci, baci. Lacrime.

Costacurta, i dettagli sulla festa dei 60 anni

Organizzata da Sara Bergomi, la festa ha visto la presenza di tanti amici ed ex compagni di Milan (su tutti: Paolo Maldini) e dei volti di Sky con cui Costacurta lavora da anni. Lui, nel suo discorso, prima e dopo una notte a base di karaoke, ha ringraziato gli amici, la famiglia, le persone del Milan e gli amici del padel che gli sono stati accanto in un momento particolarmente difficile.

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