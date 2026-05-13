Il discorso di Martina Colombari alla festa di Costacurta commuove tutti: "Grazie perché..."

Sono una coppia bellissima, Martina Colombari e Billy Costacurta. Stanno insieme da 30 anni, sposati da poco meno, hanno un figlio, hanno vissuto alti e bassi, come tutti, senza però lasciarsi mai. È per questo che le parole di Martina, alla festa dei 60 anni del marito organizzata a Milano, hanno commosso tutti i presenti: "Sono trent'anni che condividiamo la nostra vita insieme, sono molto emozionata ma non finirò mai di dirti grazie. Grazie per tutto quello che sei stato per me, grazie per quello che sei e spero che sarai. Un'altra vita ancora insieme". Abbracci, baci. Lacrime.