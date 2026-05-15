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Coppa Pizzeria, un labirinto che ha ospitato il torneo di calcio più assurdo del mondo

Coppa Pizzeria, un labirinto che ha ospitato il torneo di calcio più assurdo del mondo

Il calcio senza regole, o quasi, più assurdo che si si sia mai visto: hanno partecipato 400 persone, tra cui 135 giocatori, 6 arbitri vestiti da pugili e il torneo è durato 8 ore
5 min

Squadra che vince non si cambia. E dopo il successo dello scorso anno al porto di Napoli, è tornata, ai piedi del Vesuvio, la 14esima edizione della Coppa Pizzeria: il calcio senza regole, o quasi, più assurdo che si si sia mai visto. Creata a Berlino 15 anni fa da Daniele Sigalot che “voleva solo giocare una partita di pallone tra amici, ma il concetto è un po' degenerato” la Coppa Pizzeria si è tenuta al porto di Napoli all’interno del settimo labirinto più grande al mondo, che è esistito solo per 24 ore.

Sigalot, l’artista concettuale che sa declinare temi profondi utilizzando una prospettiva spesso ludica e immediata, ha vissuto, dopo un decennio trascorso a Berlino, proprio a Napoli, tra il 2018 ed il 2022, dove, nei vicoli di Pizzofalcone, aveva lo studio chiamato appunto “La Pizzeria”. Dal 2023 è tornato a Roma ma lo studio, in zona Ostiense, si chiama ancora “La Pizzeria”. Ai piedi del Vesuvio, ancora una volta sotto la direzione artistica di Antonello Colaps e Dopolavoro Studio è stata costruita questa imponente opera monumentale, realizzata con 353 cargo container, in un deposito adiacente il porto: il labirinto racchiudeva al suo centro un piccolo campo da calcio dove si è giocata la quattordicesima edizione della Coppa Pizzeria. “Lo slogan di questa edizione è Going Nowhere (letteralmente non andare da nessuna parte) - spiega Daniele Sigalot - un motto perfettamente coerente con la traiettoria della Coppa Pizzeria, che dopo aver portato la tredicesima edizione a Napoli nel 2025 ha semplicemente deciso di rimanerci. Nessuna evoluzione geografica, nessuna ambizione di conquista: solo l’ostinazione di ripetere qualcosa, di monumentale e, ovviamente, di inutile, nel medesimo posto, ma questa volta ancora più grande”. “Il labirinto non è la scenografia del torneo, ma uno dei dispositivi del suo funzionamento. Non è stato pensato per contenere il gioco, piuttosto per alterarlo, rallentarlo, trasformalo in attraversamento, attesa e smarrimento. Il nostro lavoro è stato costruire una struttura capace di funzionare insieme come architettura temporanea, esperienza collettiva e macchina narrativa”, aerma Antonello Colaps.

Alla Coppa Pizzeria hanno partecipato 400 persone, tra cui 135 giocatori, 6 arbitri vestiti da pugili. Il torneo è durato 8 ore, alterando calcio difficilmente omologabile dalle regole FiFA, musica, ballo, corruzione, bbq, e 1000 litri di Birra.  Hanno vinto i Cojos Klan, portando il wrestling nel mondo del pallone, il miglior costume è andato a Team Bambino, che hanno reinterpretato lo show di Bad Bunny al Superbowl. Mentre l’halftime show della Coppa Pizzeria quest’anno ha visto esibirsi il sosia di Vasco Rossi, permettendo a 400 persone di urlare insieme “Si, Stupendo!

Solo 6 ore dopo il fischio finale del labirinto non c’era più traccia, e il deposito container da contenitore di sogni è tornato al suo mestiere.

Quest’anno abbiamo deciso che visti i tempi – continua Daniele Sigalot - perdersi era forse la scelta più sensata. Così abbiamo costruito un labirinto. Un grande sistema di corridoi, svolte inutili, vicoli ciechi e passaggi improbabili che circonda il campo da gioco, come una gigantesca architettura dello smarrimento. Un gesto colossale, quanto emero allo stesso tempo, visto che la struttura è progettata per essere costruita e smontata in appena 24 ore, lasciando dietro di sé solo la memoria di una bella follia collettiva”. La Coppa Pizzeria è un torneo in cui convivono insieme calcio, musica, birra, costumi improbabili, arbitraggi discutibili ed un entusiasmo davvero difficile da spiegare. Le regole sono bizzarre e applicate con grande libertà interpretativa. Gli arbitri hanno ampio margine di manipolazione delle partite e anche di far gol, se ne hanno l’occasione. Il pubblico è incoraggiato
a partecipare emotivamente, rumorosamente e attivamente, spiazzato spesso dalla fantasia, l’assurdità ed il divertimento che fanno parte del gioco. “Il calcio – conclude l’artista romano - è una mia grande passione e l'arte è il mio lavoro: direi che sono poco serio in entrambe le cose e questo è il risultato”. Sigalot – che si è fatto conoscere in questi anni per le opere d’arte di grande impatto, come Master of Mistakes, l’imponente scultura sferica di 3 metri di diametro e 720 chilogrammi di peso, esposta nel Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino - porta ora a Napoli il settimo labirinto più grande al mondo.
 

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