Squadra che vince non si cambia. E dopo il successo dello scorso anno al porto di Napoli, è tornata, ai piedi del Vesuvio, la 14esima edizione della Coppa Pizzeria: il calcio senza regole, o quasi, più assurdo che si si sia mai visto . Creata a Berlino 15 anni fa da Daniele Sigalot che “voleva solo giocare una partita di pallone tra amici, ma il concetto è un po' degenerato” la Coppa Pizzeria si è tenuta al porto di Napoli all’interno del settimo labirinto più grande al mondo, che è esistito solo per 24 ore.

Sigalot, l’artista concettuale che sa declinare temi profondi utilizzando una prospettiva spesso ludica e immediata, ha vissuto, dopo un decennio trascorso a Berlino, proprio a Napoli, tra il 2018 ed il 2022, dove, nei vicoli di Pizzofalcone, aveva lo studio chiamato appunto “La Pizzeria”. Dal 2023 è tornato a Roma ma lo studio, in zona Ostiense, si chiama ancora “La Pizzeria”. Ai piedi del Vesuvio, ancora una volta sotto la direzione artistica di Antonello Colaps e Dopolavoro Studio è stata costruita questa imponente opera monumentale, realizzata con 353 cargo container, in un deposito adiacente il porto: il labirinto racchiudeva al suo centro un piccolo campo da calcio dove si è giocata la quattordicesima edizione della Coppa Pizzeria. “Lo slogan di questa edizione è Going Nowhere (letteralmente non andare da nessuna parte) - spiega Daniele Sigalot - un motto perfettamente coerente con la traiettoria della Coppa Pizzeria, che dopo aver portato la tredicesima edizione a Napoli nel 2025 ha semplicemente deciso di rimanerci. Nessuna evoluzione geografica, nessuna ambizione di conquista: solo l’ostinazione di ripetere qualcosa, di monumentale e, ovviamente, di inutile, nel medesimo posto, ma questa volta ancora più grande”. “Il labirinto non è la scenografia del torneo, ma uno dei dispositivi del suo funzionamento. Non è stato pensato per contenere il gioco, piuttosto per alterarlo, rallentarlo, trasformalo in attraversamento, attesa e smarrimento. Il nostro lavoro è stato costruire una struttura capace di funzionare insieme come architettura temporanea, esperienza collettiva e macchina narrativa”, aerma Antonello Colaps.

Alla Coppa Pizzeria hanno partecipato 400 persone, tra cui 135 giocatori, 6 arbitri vestiti da pugili. Il torneo è durato 8 ore, alterando calcio difficilmente omologabile dalle regole FiFA, musica, ballo, corruzione, bbq, e 1000 litri di Birra. Hanno vinto i Cojos Klan, portando il wrestling nel mondo del pallone, il miglior costume è andato a Team Bambino, che hanno reinterpretato lo show di Bad Bunny al Superbowl. Mentre l’halftime show della Coppa Pizzeria quest’anno ha visto esibirsi il sosia di Vasco Rossi, permettendo a 400 persone di urlare insieme “Si, Stupendo!”

Solo 6 ore dopo il fischio finale del labirinto non c’era più traccia, e il deposito container da contenitore di sogni è tornato al suo mestiere.

“Quest’anno abbiamo deciso che visti i tempi – continua Daniele Sigalot - perdersi era forse la scelta più sensata. Così abbiamo costruito un labirinto. Un grande sistema di corridoi, svolte inutili, vicoli ciechi e passaggi improbabili che circonda il campo da gioco, come una gigantesca architettura dello smarrimento. Un gesto colossale, quanto emero allo stesso tempo, visto che la struttura è progettata per essere costruita e smontata in appena 24 ore, lasciando dietro di sé solo la memoria di una bella follia collettiva”. La Coppa Pizzeria è un torneo in cui convivono insieme calcio, musica, birra, costumi improbabili, arbitraggi discutibili ed un entusiasmo davvero difficile da spiegare. Le regole sono bizzarre e applicate con grande libertà interpretativa. Gli arbitri hanno ampio margine di manipolazione delle partite e anche di far gol, se ne hanno l’occasione. Il pubblico è incoraggiato

a partecipare emotivamente, rumorosamente e attivamente, spiazzato spesso dalla fantasia, l’assurdità ed il divertimento che fanno parte del gioco. “Il calcio – conclude l’artista romano - è una mia grande passione e l'arte è il mio lavoro: direi che sono poco serio in entrambe le cose e questo è il risultato”. Sigalot – che si è fatto conoscere in questi anni per le opere d’arte di grande impatto, come Master of Mistakes, l’imponente scultura sferica di 3 metri di diametro e 720 chilogrammi di peso, esposta nel Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino - porta ora a Napoli il settimo labirinto più grande al mondo.

