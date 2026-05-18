Lenovo porta giovani designer e creativi nel calcio di provincia, con l’AI: nasce “Your Club Your Canvas” con Becky G

l calcio di provincia diventa una piattaforma culturale per le nuove generazioni. Lenovo lancia “Your Club Your Canvas”, un’iniziativa globale rivolta a giovani creativi che porta designer, artisti e filmmaker – che verranno annunciati nelle prossime settimane - all’interno dei club di calcio locali, affidando loro il ruolo di direttori creativi ufficiali per una stagione. Tra le realtà coinvolte c’è anche il Treviso FBC, simbolo di un legame autentico tra sport, territorio e identità collettiva.

Il progetto rientra nella piattaforma Work For Humankind di Lenovo e vede la partecipazione di club selezionati in Brasile, Cina, Italia e Stati Uniti, accomunati da una forte radicazione nelle rispettive comunità. Global Ambassador dell’iniziativa è Becky G, artista internazionale e co-owner dell’Angel City FC, che affiancherà e supporterà ciascun direttore creativo alla realizzazione di una maglia in edizione limitata capace di rappresentare l’anima del club e delle persone che lo vivono ogni giorno.

In Italia Lenovo ha scelto il Treviso FBC, una società ricostruita dopo il fallimento e tornata quest’anno tra i professionisti dopo tredici anni, grazie alla vittoria del Girone C di Serie D. Un risultato che nasce da un percorso di rinnovamento societario, dalla visione della nuova presidenza e da un forte legame con il territorio e i tifosi, che hanno accompagnato la crescita del club. Un esempio di come il calcio di provincia continui a rappresentare un punto di riferimento culturale e sociale, oltre che sportivo, soprattutto per le nuove generazioni.

Le nuove generazioni esprimono sempre più il senso di appartenenza attraverso la cultura – dalla moda al design, dallo storytelling digitale all’impegno sociale. I club di provincia incarnano da sempre questi valori, ma spesso operano con risorse limitate. Your Club Your Canvas nasce per sostenere queste realtà, mettendo creatività e tecnologia AI al servizio delle comunità.

"Non si tratta solo di ridisegnare una maglia, ma di dare il controllo creativo a chi vive il club ogni settimana,” ha dichiarato Becky G, Global Ambassador del progetto. “Unire talento creativo, tecnologia e intelligenza artificiale può contribuire a costruire una nuova idea di comunità, partendo proprio dal calcio di provincia.”

Attraverso dispositivi Lenovo abilitati dall’AI e strumenti di creazione avanzati, tifosi, giocatori e dirigenti dei club lavoreranno insieme ai direttori creativi per condividere storie, tradizioni e valori del territorio, trasformandoli in un oggetto simbolico come la maglia da gioco. I proventi netti delle vendite delle maglie in edizione limitata saranno interamente reinvestiti nei club partecipanti e in iniziative a sostegno delle comunità locali, garantendo un impatto che va oltre il campo e oltre la stagione sportiva.

“Il calcio di provincia racconta storie autentiche, profondamente legate ai territori,” ha aggiunto Emily Ketchen, SVP e Chief Marketing Officer di Lenovo Intelligent Devices Group e International Markets. “Il nostro ruolo è fornire ai creativi gli strumenti per far emergere queste storie. Con Your Club Your Canvas, Lenovo mette tecnologia e intelligenza artificiale al servizio delle persone e delle comunità, dando concretezza alla visione di una tecnologia più intelligente per tutti.”

“Essere stati scelti da Lenovo per rappresentare l’Italia in un progetto internazionale è un importante riconoscimento per il Treviso FBC e per tutta la città” afferma Alessandro Botter, Presidente del Treviso FBC. “Questo conferma che il calcio di provincia, quando è legato al territorio e vissuto con autenticità, può avere un forte valore culturale e sociale, soprattutto per i giovani. La nostra storia recente è fatta di rinascita e appartenenza, valori che condividiamo ogni giorno con tifosi, famiglie, volontari e partner. Per questo crediamo molto in un’iniziativa che mette al centro la creatività dei giovani e il legame tra calcio e comunità”.

Oltre all’Italia, il progetto coinvolge:

in Brasile, il Grêmio Osasco Audax, impegnato nella crescita di giovani provenienti da contesti svantaggiati;

in Cina, il Regimen United FC, che unisce calcio, arte e street culture con workshop creativi basati sull’AI;

negli Stati Uniti, Ballard FC e Salmon Bay FC, attivi nello sviluppo del calcio femminile e dell’inclusione.

L’intero percorso creativo sarà documentato, dalle prime conversazioni con tifosi e giocatori fino alla realizzazione delle maglie, per raccontare da vicino l’incontro tra calcio di provincia, creatività e tecnologia. Nelle prossime settimane, Lenovo annuncerà i direttori creativi coinvolti nei diversi paesi, che lavoreranno a stretto contatto con club, tifosi e comunità locali.