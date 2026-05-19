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martedì 19 maggio 2026
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Ciro Ferrara: "Flop inaspettato per la Juve di Spalletti. Il Mondiale senza Italia..."

L'ex difensore del Napoli sarà uno dei talent di Dazn al prossimo Campionato del Mondo di calcio organizzato dalla FIFA
Pietro Guadagno
1 min
TagsCiro FerraraMondiali 2026Italia

Ciro Ferrara, come per la Serie A, sarà uno dei "talent" di Dazn anche per l’imminente Mondiale, che si terrà in Usa, Canada e Messico, di cui la piattaforma streaming ha acquisito i diritti. Sarà una rassegna iridata per la prima volta a 48 squadre

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