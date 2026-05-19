Ciro Ferrara: "Flop inaspettato per la Juve di Spalletti. Il Mondiale senza Italia..."

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Ciro Ferrara, come per la Serie A, sarà uno dei "talent" di Dazn anche per l’imminente Mondiale, che si terrà in Usa, Canada e Messico, di cui la piattaforma streaming ha acquisito i diritti. Sarà una rassegna iridata per la prima volta a 48 squadre
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