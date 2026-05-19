Il 25 maggio all’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano l’International Summit on Sports and Longevity con Luka Modric

Milano sarà cuore pulsante di un network globale dedicato alla medicina sportiva d'élite. Il prossimo 25 maggio 2026, l’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio aprirà le sue porte all’ International Summit on Sports and Longevity, la seconda tappa italiana di un prestigioso ciclo di incontri che ha già toccato le grandi metropoli mondiali, da Tokyo a New York , da Madrid a Monaco , Roma , Londra . Il Summit è promosso da SDN (Sports Doctors Network), rete globale che riunisce i migliori specialisti della medicina sportiva dei club più prestigiosi al mondo, con il patrocinio di MilanLab, centro d’eccellenza e cuore dell'innovazione di AC Milan applicata alla performance atletica.

Modric ospite d'onore

Una leggenda vivente che della longevità ha fatto il suo marchio di fabbrica: Luka Modrić, vincitore del Pallone d’Oro 2018, sarà l’ospite d’onore e condividerà la sua esperienza sulla longevità atletica e la disciplina professionale. Sarà proprio lui a dare il via ai lavori, dopo il saluto istituzionale del Presidente di Assolombarda Alvise Biffi e di Niko Mihic, Presidente di SDN. Attraverso la sua esperienza, il summit esplorerà cosa significa restare ai vertici bilanciando l’ambizione del risultato con la necessità di preservare il proprio corpo. A ospitare il Summit, il nuovo, avveniristico polo dell’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio (Gruppo San Donato).

Esperti dai club più prestigiosi al mondo

Una scelta non casuale: l’ospedale si conferma così il cuore pulsante dell’innovazione medica internazionale, mettendo le sue competenze e le sue tecnologie d’avanguardia al servizio dei più grandi club del mondo. Esperti dai club più prestigiosi del mondo — Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester United, ma anche Los Angeles Lakers e la NFL americana — si confronteranno su temi che toccano da vicino la vita di ogni sportivo. Questa collaborazione nasce con l'obiettivo ambizioso di "mettere il giocatore al primo posto" (Player First!), unendo la visione clinica di SDN all'esperienza sul campo del club rossonero. "Spesso guardiamo agli atleti come a dei supereroi invincibili," spiega il Dott. Niko Mihic, Presidente di SDN. "Ma dietro ogni record c'è una persona. Questo summit nasce per prenderci cura di quella persona, fornendo alla medicina sportiva gli strumenti per far sì che la passione per lo sport non diventi un limite per la salute.”