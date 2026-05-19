Albania, Rolando Maran sarà il nuovo ct: è il quarto italiano sulla panchina della nazionale

Rolando Maran sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania . Accordo raggiunto tra l'allenatore ex Brescia e la Federcalcio albanese, con cui Maran ha sottoscritto un contratto biennale , con scadenza 2028. Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, i vertici federali avevano scelto di sollevare dall'incarico di ct il brasiliano Sylvinho . Ad annunciare il successore è stato il numero uno della Federazione albanese, Armand Duka , in conferenza stampa: "Apriamo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo, come Maran. Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione a EURO 2028, e poi continuiamo a perseguire l'obiettivo che non abbiamo mai raggiunto, ovvero partecipare ai Mondiali".

Maran nuovo ct dell'Albania, è il quarto italiano sulla panchina della nazionale

Rolando Maran nuovo ct delle "Aquile". Una volta firmato il contratto che lo legherà alla Federazione albanese fino al 2028, l'ex ChievoVerona è diventato ufficialmente il quarto allenatore italiano a guidare l'Albania. Prima di lui, le 54 panchine di Gianni De Biasi, capace di conquistare una storica qualificazione alla fase finale di Euro 2016 in Francia. Poi, dal luglio 2017, i 15 impegni ufficiali di Christian Panucci, con 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte a referto. E infine, nell'aprile del 2019, l'approdo di Edoardo Reja, in grado di centrare una storica promozione dalla Lega C alla Lega B in Nations League nella stagione 2020/21 e di sfiorare la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. E ora Maran, che sarà già in panchina per le amichevoli del 3 e 6 giugno contro Israele e Lussemburgo. L'obiettivo, a partire da oggi, è qualificarsi per Euro 2028.

Albania, ecco Maran: "L'opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero"

Così Rolando Maran a margine della firma con la Federcalcio albanese: "Grazie per questa opportunità. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l'opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate".