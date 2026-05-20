Caressa: "A Money Road vorrei vedere in gara Zazzaroni. Mourinho al Real? Una scelta geniale"

Resistere alle tentazioni è difficile, farlo in un programma come Money Road lo è ancora di più. Nella seconda stagione diventerà impossibile. Fabio Caressa alza l’asticella nelle nuove puntate, disponibili su Sky dal prossimo 21 maggio. Sarà un viaggio nella foresta malese sempre più estenuante, un trekking ancora più estremo con tentazioni che spunteranno da ogni dove. L’esperimento sociale di Money Road è tornato, signori. E non è mai stato così spietato.

“Come nella vita, anche in questo programma i partecipanti vengono messi di fronte a delle scelte che finiranno per tratteggiarli e tutte le mosse che faranno avranno delle ripercussioni per il gruppo”, ha raccontato Fabio Caressa nella conferenza stampa di presentazione del programma a Milano. “Dodici persone diverse per sesso ed età vivranno per 24 ore al giorno una realtà che non gli è propria e che li metterà sotto una pressione estrema. Prenderanno in due settimane delle decisioni che una persona comune prende in un anno”.

Fabio, permettimi di citare (e modificare) una canzone di Caparezza: “La seconda stagione è sempre la più difficile nella vita di un programma”. Il rischio di riproporre la stessa formula anche in questa seconda edizione c’era. Come vi siete mossi per evitarlo?

Tanto per cominciare l’abbiamo buttata sullo sport: i trekking sono più duri anche perché abbiamo scelto delle location diverse e più impervie sulle isole della Malesia. La pressione e lo stress ai quali sono sottoposti i partecipanti sono aumentati e quando sei sotto pressione a volte sei più incline a cedere alle tentazioni. In ogni puntata ci sarà un colpo di scena importante.

Come li avete scelti i concorrenti e quanto vi è servita in questo caso l’esperienza della prima stagione?

Stavolta ci sono arrivate migliaia di richieste di partecipazione, quindi è stato un lavoro di selezione molto più lungo. Noi crediamo molto nel concetto di esperimento sociale e affinché funzioni serve la presenza di persone di provenienza culturale, geografica e anagrafica differente.

La Malesia è di nuovo protagonista anche questa seconda stagione. Avete mai pensato di cambiare la location e trasferirvi altrove?

No, abbiamo mantenuto la linea anche per motivi di allestimento. La ricostruzione scenografica quest'anno fa un salto in avanti ulteriore e raggiunge livelli cinematografici grazie all’aiuto di professionisti arrivati da Bollywood. Spostare tutto da un’altra parte sarebbe stato troppo complesso. L’hai vista all'inizio della prima puntata la centrale operativa? È una roba clamorosa! Questa seconda stagione sembra una serie tv, non uno show televisivo. I richiami a Lost sono sempre più evidenti.

Anche in questa edizione ci saranno delle guest star…

Sì, Orietta Berti e Alessandro Borghese. Sono due personaggi simpaticissimi e dei professionisti esemplari. Pensa che Orietta alla sua età è partita da Milano dopo un evento, è arrivata in aereo in Malesia, si è riposata un paio d’ore in albergo e poi è arrivata sul set sapendo a memoria tutto quello che doveva fare.

Immaginati come uno dei 12 partecipanti: quale sarebbe una tentazione sportiva alla quale non sapresti proprio rinunciare?

Di sicuro la doccia dopo una giornata di trekking. E poi in generale non vorrei rimanere indietro e tenderei a cercare di essere il più possibile capogruppo per aiutare i compagni di gioco più in difficoltà. Questo servirebbe anche a tenere il gruppo compatto, come succede nel calcio.

Immaginiamo un “Money Road VIP Edition”. Chi vorresti come partecipante?

Sicuramente Zazzaroni. Sarebbe un sogno per me vedere Ivan alle prese con le tentazioni perché secondo me cederebbe a quasi tutte. Lui è bravissimo a lavorare in squadra ma è bravo anche a solleticare gli altri con le sue prese in giro. Sono convinto che con Zazza mi divertirei un casino, anche a vederlo in difficoltà.

Il segreto di questo show è che si scrive un po’ da solo, no?

Esatto. La verità è che Money Road e le sue dinamiche vengono portate avanti dalle reazioni dei partecipanti. Non c’è nulla di costruito e c’è un livello di imprevedibilità molto alto. La mutevolezza degli atteggiamenti è all’ordine del giorno. I colpi di scena non sono cercati, arrivano in modo naturale. E poi in questa seconda stagione si ride molto di più, ci sono dei veri e propri momenti comici.

Tu sei molto empatico, hai mai avuto dei momenti in cui hai messo in dubbio il tuo ruolo di giudice imparziale?

Sì ma mi sono rifatto ad un consiglio che mi diede Fabio Capello tempo fa: “Prima di iniziare una cosa nuova, capisci dove sei e poi dopo potrai muoverti nel giusto modo”. Ci sono state delle occasioni nelle quali ho fatto davvero fatica a tenere la mia poker face, soprattutto quando si presentavano delle tentazioni che riguardavano la possibilità per i partecipanti di rivedere i propri figli in video. Ho chiaramente le mie opinioni sulle scelte che vengono fatte ma le tengo per me per non influenzare nessuno.

Ci sono state differenze in gara tra uomini e donne?

Non ne farei un discorso di genere e nemmeno di età però ci sono stati dei momenti in cui i luoghi comuni sono stati confermati. Le donne sono più multitasking degli uomini. In linea di massima ci siamo resi conto che l'uomo senza la donna è un po' perduto mentre la donna senza l'uomo molto di meno.

Se tu avessi 50 centesimi da investire sul prossimo CT della nazionale su chi scommetteresti?

Su Allegri. Per me è il profilo più giusto e la mia idea è che si vada verso quella direzione. Diciamo che ne scommetterei 30 su Allegri e 10 a testa su Conte e Mancini.

Mourinho tornerà al Real Madrid. Ti ha sorpreso questa scelta del presidente Perez?

Mi avrebbe sorpreso se non fosse successo tutto quello che è successo nello spogliatoio. Il Real Madrid ha bisogno innanzitutto di una persona che sappia ricompattare lo spogliatoio e unire la squadra e i tifosi e Mourinho mi sembra una scelta straordinaria. Molti avevano un'idea di Mourinho come di un allenatore incapace di fare bel gioco. Evidentemente non hanno visto nemmeno una partita del Benfica di quest’anno: con José hanno giocato molto bene e in modo molto divertente. Il Real nel prendere Mourinho ha fatto una scelta geniale perché è uno dei pochi, insieme ad Ancelotti, capace di ricreare l'ambiente giusto.

L’avevi detto tu al Club su Sky in tempi non sospetti, subito dopo l’eliminazione della Nazionale dal terzo Mondiale di fila: “Oggi tutti ci indigniamo, ma domani staremo di nuovo a parlare di campionato scordandoci questa vergogna”. Sei stato facile profeta. Ora probabilmente toccherà a Malagò rilanciare il nostro movimento. Ce la farà?

Io sono strasicuro che Giovanni Malagò sia la persona giusta perché ha l'esperienza per farlo e ha la capacità di mettere insieme esigenze diverse senza però rinunciare al fare. Molto spesso ‘mettere insieme esigenze diverse’ vuol dire non fare nulla perché altrimenti crei dei problemi e dei fastidi. Io credo che Malagò sia un uomo capace di affrontare senza paura un confronto civile e politico per riuscire finalmente a cambiare le cose. Noi ne abbiamo bisogno e credo che sia obiettivamente l'unica scelta sensata per riuscire un po' a tirare su la situazione. Sono molto ottimista.