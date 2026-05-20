Live the Dream il 4 giugno a Frosinone, tra sport, divertimento e solidarietà

Il 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone , con inizio alle ore 19, debutta la prima edizione ufficiale di Live the Dream by CUR . Non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza che unisce campo, spettacolo ed energia collettiva: tifosi ed ex campioni professionisti insieme per una serata all’insegna di emozione , coinvolgimento e solidarietà .

Live the Dream by CUR in Campo è una piattaforma esperienziale innovativa ideata e sviluppata da Idea Lab, con l’obiettivo di trasformare la passione sportiva in un’esperienza reale e memorabile, è l’occasione per vivere l’emozione di diventare calciatore per un giorno. Dai preparativi negli spogliatoi all’ingresso in campo, ogni partecipante può sperimentare la magia del calcio professionistico, con uno sguardo solidale rivolto al territorio.

Quest’anno i partecipanti scenderanno in campo insieme ad ex calciatori come Ezequiel Lavezzi, Fabio Quagliarella, Stefano Fiore, Simone Tiribocchi, Francesco Caputo, Christian Manfredini, Stefano Sorrentino e Salvatore Soviero, ai quali si affiancherà anche l’attore Ludovico Fremont. L'ente al quale sarà devoluto parte dell'incasso in beneficenza è la Cooperativa Sociale “Il Tetto Casal Fattoria”, che si occupa di contrastare il disagio di bambini e giovani, attraverso attività di accoglienza con caratteristiche educative.

Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto la partecipazione di grandi nomi del calcio e il coinvolgimento di un pubblico sempre più numeroso, l’edizione 2026 si prepara a un salto di qualità, con un format rinnovato e nuove opportunità per i fan. Con la sua formula che combina sport, solidarietà e partecipazione, CUR in Campo si conferma come un’esperienza capace di unire persone, passioni e valori in un’unica, grande squadra.