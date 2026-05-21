Addio ad Alfredo Magni: gloria del Monza, ha allenato Brescia e Venezia in Serie A

È morto a 86 anni Alfredo Magni , ex calciatore e allenatore di numerose squadre, soprattutto legato al Monza , nella veste prima di giocatore e poi di tecnico. Nato nel 1940 a Missaglia (Lecco), Magni, già difensore centrale nelle giovanili dell'Inter, nei brianzioli (dal 1960 al 1967) e poi nel Como (dal 1967 al 1973) con 203 presenze in Serie B e 58 in Serie C , è stato poi allenatore di Brescia, Bologna, Vicenza, Arezzo, Varese, Montevarchi, Spal, Genoa, Venezia e del Lecco con cui chiuse la carriera in panchina nel 2011. Nel Brescia (1980-81) e nel Venezia (2001-02 al fianco di Giuseppe Iachini) ha assaporato la Serie A. Magni lascia la moglie Gabriella e i figli Michele, Federica e Roberto. I funerali verranno celebrati sabato alle 9,30 nella basilica di Missaglia.

Il cordoglio del Monza

In un comunicato ufficiale, il Monza ha ricordato con commozione l'ex giocatore e allenatore scomparso: "AC Monza piange la scomparsa di Alfredo Magni, calciatore e poi allenatore biancorosso che ha scritto la storia del Club. Da giocatore veste la maglia dei brianzoli dal 1960 al 1967, centrando una Promozione in Serie B nel 1966-67. Nel 1975 torna in biancorosso per allenare il Monza che riporta subito in Serie B, vincendo anche la Coppa Anglo-Italiana contro il Wimbledon nel giugno 1976. Magni guida una squadra coraggiosa e spettacolare che viene soprannominata “il Borussia di Brianza” e fa sognare una generazione intera di tifosi brianzoli, sfiorando la prima storica Promozione in Serie A per quattro anni consecutivi. Lascia la panchina del Monza nel 1980, ma torna per allenarlo in una seconda esperienza dal 1983 al 1987. Negli ultimi anni ha continuato a seguire i biancorossi dal vivo e da casa e ogni sua visita al Centro Sportivo o allo Stadio portava grande gioia. Perché Alfredo Magni era ed è il Monza. Ciao Mister".