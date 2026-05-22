I nuovi format e la mutualità: Malagò cerca una sintesi
La madre di tutte le riforme, quella in cui «non si trova il padre» per citare la celebre battuta di Carlo Tavecchio, è l’orizzonte che per 30 anni i presidenti federali hanno inseguito senza successo e che la nuova Figc dovrà porsi in 2 scarsi: i nuovi format dei campionati. Una sfida colossale alla luce dei veti incrociati e dell’autonomia rafforzata, in particolare della Serie A dopo l’intervento della politica che ha portato alla revisione dei pesi nello statuto. Sia Malagò sia Abete hanno evitato di entrare nel dettaglio della vicenda nei programmi già presentati. L’ex presidente del Coni, il favorito con un consenso già superiore al 60%, ha citato la riforma sviscerando soprattutto le problematiche della Lega Pro, quelle che per Abete contribuiscono solo in minima parte ai debiti del sistema. La tematica è scivolosa (soprattutto durante le elezioni) e, non a caso, siamo lontani dalle 17 bozze presentate da Gravina in vari momenti del suo percorso. Eppure delle trattative sono in corso, soprattutto perché le big della Serie A - quelle che più di tutte hanno voluto Malagò - vorrebbero forzare la mano e provare a scendere da 20 a 18. «Sarebbe la soluzione migliore - ha detto il candidato - ma le squadre che lottano per salvarsi non sono d’accordo. Bisogna tirar fuori il coniglio dal cilindro».
Divisivi
Come ha ricordato Abete, al presidente federale resta l’arma della «moral suasion». Può bastare? Evidentemente no. Persino Gravina, che stravinse col 98,7% di voti, andrò a sbattere contro il muro del corporativismo. In qualsiasi caso, una riforma dei campionati andrà fatta. A chiederlo è anche l’opinione pubblica, oltre che la politica in costante pressione soprattutto su Malagò tra vicenda pantouflage (prevista l’interrogazione del ministro Abodi) e tentativi di commissariamento. I grandi club pensano che dividere la torta dei ricavi in meno fette possa essere funzionale vista la crisi dei diritti tv. Il calendario internazionale, inoltre, è più che ingolfato e 4 gare in meno di campionato sarebbero una manna dal cielo per Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma e Atalanta, solo per citarne alcune. Ma Malagò, che oggi si sente «come una persona chiamata da soggetti compatti come mai prima nella storia del calcio», non può rischiare di spaccare la categoria. Le sue intenzioni sulla Lega Pro, invece, riprendono in parte l’ultima idea di Gravina, che avrebbe voluto bloccare ripescaggi e riammissioni gradualmente e in modo da filtrare, con l’aggiunta di soglie di sbarramento più forti, il numero di squadre in terza serie. Scendere da 60 a 40 in C resta un piano di molti, anche se Abete, che punta a convincere almeno la metà dei presidenti dell’unica componente fin qui rimasta neutrale, sull’argomento ha evitato di esprimersi. Cento club professionistici restano in qualsiasi caso un’anomalia italiana. L’altro fronte riguarda la mutualità generata dai diritti tv, oggi al 10% e divisa fra B (6%), Lega Pro (2%), Dilettanti (1%) e Figc (1%). La A vorrebbe riversare sempre meno risorse alle categorie inferiori, che, viceversa, puntano a vederle crescere sull’esempio tedesco, dove è al 20%. Per l’unanimità alla quale Malagò ambirebbe, soprattutto nel caso di un accordo sulla linea del traguardo con Abete, serve una sintesi sugli argomenti più divisivi.