I nuovi format e la mutualità: Malagò cerca una sintesi

La madre di tutte le riforme, quella in cui «non si trova il padre» per citare la celebre battuta di Carlo Tavecchio, è l’orizzonte che per 30 anni i presidenti federali hanno inseguito senza successo e che la nuova Figc dovrà porsi in 2 scarsi: i nuovi format dei campionati. Una sfida colossale alla luce dei veti incrociati e dell’autonomia rafforzata, in particolare della Serie A dopo l’intervento della politica che ha portato alla revisione dei pesi nello statuto. Sia Malagò sia Abete hanno evitato di entrare nel dettaglio della vicenda nei programmi già presentati. L’ex presidente del Coni, il favorito con un consenso già superiore al 60%, ha citato la riforma sviscerando soprattutto le problematiche della Lega Pro, quelle che per Abete contribuiscono solo in minima parte ai debiti del sistema. La tematica è scivolosa (soprattutto durante le elezioni) e, non a caso, siamo lontani dalle 17 bozze presentate da Gravina in vari momenti del suo percorso. Eppure delle trattative sono in corso, soprattutto perché le big della Serie A - quelle che più di tutte hanno voluto Malagò - vorrebbero forzare la mano e provare a scendere da 20 a 18. «Sarebbe la soluzione migliore - ha detto il candidato - ma le squadre che lottano per salvarsi non sono d’accordo. Bisogna tirar fuori il coniglio dal cilindro».