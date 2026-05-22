Maxi blitz contro la pirateria tv, 100 perquisizioni e mille utenti sanzionati nell'operazione 'Tutto chiaro'

Maxi operazione della Guardia di finanza contro la pirateria audiovisiva online. I finanzieri del Comando provinciale di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, hanno eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bologna. Nel mirino un sofisticato sistema illegale di distribuzione di abbonamenti "pirata" che consentiva l'accesso ai contenuti a pagamento delle principali piattaforme streaming, tra cui Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify. L'inchiesta, avviata attraverso il monitoraggio dei social network, ha portato alla scoperta di una tecnologia innovativa mai rilevata prima in Italia. Il sistema si basava su un'applicazione denominata "Cinemagoal", installata direttamente sui dispositivi degli utenti e collegata a server esteri in grado di decodificare i contenuti audiovisivi protetti. Sul territorio nazionale erano inoltre operative macchine virtuali attive 24 ore su 24 che, ogni tre minuti, captavano e ritrasmettevano i codici originali di abbonamenti leciti intestati però a identità fittizie, consentendo così agli utenti finali di ricevere il segnale "in chiaro".

Secondo gli investigatori, il sistema era progettato per aggirare i controlli delle piattaforme e rendere più difficile l'identificazione degli utenti, poiché l'applicazione non utilizzava connessioni direttamente associabili a specifici indirizzi IP. Oltre 70 rivenditori avrebbero distribuito il servizio sul territorio nazionale, proponendo pacchetti annuali dal costo compreso tra 40 e 130 euro, con pagamenti effettuati prevalentemente in criptovalute o tramite conti esteri e fittizi.Nel corso dell'operazione, condotta anche con il coordinamento internazionale di Eurojust per le attività in Francia e Germania, sono stati sequestrati server, supporti informatici e il codice sorgente del programma utilizzato per la decodifica dei segnali. Contestualmente è stato accertato anche l'utilizzo del più tradizionale sistema IPTV, noto come "pezzotto". Gli investigatori stimano un danno economico di circa 300 milioni di euro per le società titolari dei diritti audiovisivi. Intanto sono già stati individuati i primi mille utenti finali, ai quali saranno contestate sanzioni amministrative comprese tra 154 e 5mila euro.

De Siervo: "Chi pirata i contenuti sportivi pensa di essere un furbo, mentre è solo un criminale"

"Chi pirata i contenuti sportivi pensa di essere un furbo, mentre è solo un criminale, neanche troppo intelligente visto che delinquendo lascia sempre una traccia digitale che la Guardia di Finanza non fa fatica a seguire, fino a recuperare le prove dell'atto illecito e i suoi dati anagrafici, imponendo quindi una multa fino a 5mila euro". Così l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, in merito alla maxi-operazione portata a termine dai finanzieri del Comando provinciale di Ravenna che, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, hanno eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bologna. "Ogni abbonamento illegale è un danno prodotto contro il proprio club, che viene di conseguenza privato delle risorse necessarie per fare ulteriori investimenti e contro i milioni di tifosi onesti che invece pagano regolarmente le partite di calcio", prosegue De Siervo.

Bagnoli Rossi (FAPAV): Altro importante colpo al mercato illegale

"Nella battaglia atavica tra guardie e ladri, a ogni salto tecnologico dei delinquenti seriali corrisponde uno sforzo uguale e contrario delle forze dell'ordine. Infatti, le piattaforme anti-pirateria continuano a evolversi riuscendo comunque a individuare nome e cognome di chi pensa di farla franca. Tutte queste informazioni vengono poi passate alla Guardia di Finanza, che fa le sue verifiche prima di comminare multe che possono arrivare fino a 5.000 euro. L'operazione 'Tutto Chiaro' ha svelato che le organizzazioni criminali stanno impiegando nuove modalità hi-tech per cercare di non essere bloccate, ma la risposta della GdF si è dimostrata all'altezza dimostrando che lo Stato resta al passo con uomini, mezzi e competenze che hanno fatto la differenza. Ai finanzieri, agli investigatori e alla magistratura va il nostro grazie. Una domanda, allora: valeva davvero la pena fare i furbi piratando le partite per risparmiare 30 euro al mese, per poi finire attenzionati dalla GdF e doverne pagare 5.000?", la conclusione di De Siervo.

“L’operazione ‘Tutto chiaro’ condotta contro la pirateria audiovisiva della Guardia di Finanza di Ravenna, coordinata dalla Procura di Bologna e con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, rappresenta un altro significativo colpo al mercato illegale degli abbonamenti ‘pirata’ e al sistema criminale che lo gestisce. Un doveroso e sincero plauso va alle Forze dell’Ordine, alla magistratura e a tutte strutture coinvolte per lo straordinario lavoro di indagine svolto con grande competenza e professionalità”. Lo dichiara Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV -Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. “L’operazione - aggiunge - ha portato a perquisizioni e sequestri sia sul territorio nazionale che all’estero e ha permesso di scoprire anche un sistema tecnologico avanzato che partiva dall’installazione di una applicazione sui device dei clienti in grado di eludere i blocchi di sicurezza delle piattaforme e di incrementare la qualità della visione, riducendo anche la possibilità per gli utenti di essere individuati. Questo dimostra come i criminali riescano continuamente ad aggiornare le proprie competenze tecnologiche; ed è quindi fondamentale mantenere sempre alto il livello di attenzione. La pirateria audiovisiva è infatti un’attività illegale che danneggia l’intera filiera culturale e creativa sottraendo risorse alle imprese e mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, con un danno per il sistema Paese stimato in 2,2 miliardi di euro l'anno in termini di perdita di fatturato. Contrastare questo sfruttamento illecito - conclude Bagnoli Rossi - è un dovere economico e sociale per difendere le nostre imprese e i nostri lavoratori".