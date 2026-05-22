Cafu collega il Brasile con la Romagna: la partners night di Cervia United, sport, educazione, crescita

La Terrazza Golf di Milano Marittima ha ospitato ieri sera qualcosa che il calcio romagnolo non aveva mai visto. La prima Partners Night di Cervia United non è stato un semplice evento: è stato un momento fondativo, all’insegna di una missione di formazione ed educazione sportiva, di impatto sulla comunità e di crescita sociale e commerciale. Una serata che ha dimostrato, con fatti e numeri, che Cervia United è un progetto serio, ambizioso e già capace di muovere il territorio. Una serata ricca di novità, intrattenimento e iniziative di grande livello, un segnale chiaro di dove vuole arrivare Cervia United. Oltre 120 tra imprenditori, dirigenti, rappresentanti di Confindustria, ASCOM, Confesercenti, CAN, giovani manager e appassionati di calcio hanno riempito la terrazza affacciata sul Golf e sulla pineta di Milano Marittima in una serata di maggio perfetta. Pierluigi Pardo ha condotto la serata con la solita straordinaria capacità di intrattenimento, intelligenza comunicativa e competenza calcistica, condividendo la sua passione per la Romagna e il calcio locale.

Cafu tra Brasile e Romagna

Cafu in collegamento dal Brasile, con la grazia e la passione dei grandi campioni ha risposto a tantissime domande intrattenendo i presenti con la sua prospettiva sul mondiale, le memorie delle grandi vittorie, l’importanza del calcio e dei campionati di base, i ricordi bellissimi dei suoi anni in Italia, l’augurio a Milan e Roma di chiudere la stagione con la qualificazione in Champions League. Ha concluso con la speranza di poter essere presente a una delle partite del Cervia United in futuro. I membri del comitato direttivo del Cervia, insieme al nuovo allenatore, al nuovo direttore tecnico e al responsabile del settore giovanile, hanno presentato le intenzioni e i piani per la prossima stagione con una combinazione impressionante di crescita sportiva, codice valoriale, supporto alla comunità e creazione di una piattaforma di networking commerciale per le imprese.

Le parole della serata

Le parole dell’Amministratore Delegato di Cervia United, Leo Lucchi, chiariscono la direzione che il club intende percorrere: "Cervia United è nato per costruire qualcosa che duri, che lasci un segno in questa comunità. Il calcio per noi non è un fine, è il mezzo più potente che conosciamo per creare identità, educare bambini, formare giocatori e uomini, e creare un senso di appartenenza. Non vogliamo solamente invitare i partner a credere in un progetto sportivo: vogliamo invitare la comunità a costruire insieme qualcosa di più grande. Educare attraverso il calcio, crescere attraverso lo sport".

Giancarlo Berti, membro del comitato direttivo, ha condiviso con I presenti il pensiero del club: “Abbiamo una missione importante, educare giocatori e uomini, ma non solo, vogliamo unire il territorio, creare condivisione e supporto, collaborare positivamente con tutti coloro che credono che lavorare insieme sia meglio che rimanere isolati. Il calcio deveo continuare ad essere un motivo di unione, collaborazione e supporto della comunita’".

Il nuovo allenatore, Roberto Biserni, presentato durante la serata, ha ribadito: “Vogliamo continuare a fare sempre meglio. Abbiamo una base importante da cui ripartire: una società che ha interesse e ambizione a crescere, e tutti faremo del nostro meglio per rispondere a tali obiettivi.” Il responsabile del settore giovanile, Matteo Bondi, ha sottolineato che il Cervia ha fatto grandi sforzi per ricominciare a costruire un settore giovanile nell’ultimo anno: “Vogliamo continuare in questa direzione, offrendo ai bambini il massimo supporto sportivo ma anche educativo. Il nostro obiettivo è dedicare energie e qualità di formazione a giocatori con valori solidi, che li formino sul campo e fuori dal campo.”

Il responsabile tecnico, Daniele Iuzzolino, ha sottolineato come per fare il salto di qualità servano non solo le componenti tecniche e tattiche, ma anche personalità, voglia di fare e spirito di sacrificio al servizio della squadra. “Sono tante le qualità necessarie a formare una squadra di successo. Oltre alla componente tecnica serve quella attitudinale, che alla lunga fa una grande differenza sia nel lavoro di squadra sia nei risultati. Vogliamo creare il giusto mix di qualità tecniche e tattiche, ma anche di grande spirito di squadra e di volontà a migliorarsi continuamente.”

Cafu collega il Brasile con la Romagna

Uno dei momenti più attesi della serata era senza dubbio il collegamento video con Cafu, due volte campione del mondo con il Brasile e terzino destro più titolato della storia del calcio. Quando il grande schermo si è acceso e il volto sorridente del campione è apparso, è stata un’ovazione. Considerando tutti gli impegni del campione brasiliano — tra le FIFA Legends e la Federazione di Calcio Brasiliana — è stato davvero un gesto straordinario che Cafu abbia dato priorità alla realtà del nostro territorio, rispondendo a domande ininterrottamente per più di 15 minuti. Ha parlato dei mondiali, di Neymar, del suo periodo in Italia e dei legami che ha mantenuto con tanti amici, della tattica, del calcio di base, del calcio locale, delle sue preferenze culinarie (i bucatini all’amatriciana!) e dell’importanza dei settori giovanili. “Ho giocato nei più grandi stadi del mondo, davanti a centinaia di migliaia di persone. Ma vi dico una cosa: il calcio vero, quello che forma i campioni e forma gli uomini, nasce proprio in località e categorie come il Cervia. Nasce nei settori giovanili, nelle famiglie, nel territorio. Quello che state costruendo qui è esattamente il tipo di calcio in cui credo. Forza Cervia United — e forza Romagna.”

Pardo: "Attraverso il Cervia si capisce come il calcio sia un potente veicolo di sviluppo della comunita’ locale”

Padrone di casa ideale della serata, Pierluigi Pardo ha condotto bellissimi momenti con la naturalezza di chi il calcio lo vive ogni giorno ma non ha perso la capacità di stupire e di stupirsi. La sua presenza ha dato alla serata un registro televisivo senza renderla artificiale — ogni transizione introduceva spunti e riflessioni interessanti, e di grande intrattenimento, mai banali. “Quando mi hanno invitato a questa serata, ho fatto una piccola ricerca su Cervia United. Poi ho incontrato Leo e i suoi soci, e ho capito una cosa: qui non si parla di calcio per parlare di calcio. Si parla di calcio per parlare di comunità, di educazione, di impresa. Questo è il tipo di progetto che il calcio italiano ha bisogno di vedere moltiplicarsi.”

La società ha sviluppato una serie di principi e valori che tutti dovranno condividere: i dirigenti, gli allenatori, i genitori, i bambini. L’obiettivo è formare un ambiente in cui ci sia pieno allineamento dei comportamenti con il credo del club. Questi valori saranno pubblicati, visibili a tutti, e ci si aspetta adesione completa da parte di tutte le componenti del club.

Il nuovo sponsor tecnico del Cervia sarà adidas. Le nuove divise

Adidas vestirà Cervia United nella prossima stagione. Il club, insieme ad adidas, ha sviluppato diversi concept grafici: 8 design sono stati presentati ai presenti, che li hanno votati in tempo reale mentre i risultati si aggiornavano live sul grande schermo. Un momento coinvolgente e molto divertente, che ha reso i presenti protagonisti della scelta. Flavio Angeletti, Amministratore Delegato di Santandrea / Gabetti, presente alla serata, ha condiviso l’entusiasmo nel partecipare a questo progetto, di cui condivide pienamente la visione e i valori, contribuendo al percorso con la main sponsorship sulla prima squadra.

Le maglie di Cafu, Zico, Del Piero

A chiudere la serata, il momento più emozionante: l'asta e la lotteria delle maglie autografate da tre icone assolute del calcio mondiale — Zico, Cafu e Alessandro Del Piero. Cervia United ha mosso il suo primo grande passo nel mondo delle relazioni istituzionali e delle partnership commerciali. Lo ha fatto con stile, con sostanza e con una capacità di attrazione che pochi avrebbero previsto per un club così giovane. La prossima volta che sentite parlare di Cervia United, ricordatevi di questa serata: è qui che è cominciato tutto sul serio.