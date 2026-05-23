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sabato 23 maggio 2026
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Fiorentina, conferma Vanoli: se lo merita. E l'Atalanta pensa già al ritorno in Europa

Sei grandi parate di Christiansen hanno evitato il ko alla Viola dopo che, a Piccoli (terzo gol da ex alla Dea), ha risposto l'autogol di Comuzzo in un Franchi schierato con l'uomo della salvezza. La Dea, n.15 nel ranking Uefa, volta pagina: gli arrivi di Giuntoli e Sbravati preannunciano Sarri (che prima, però, deve liberarsi dalla Lazio)
Xavier Jacobelli
1 min
TagsatalantaFiorentina

Con merito assoluto, Oliver Christensen, 27 anni, è stato premiato quale migliore in campo al termine di Fiorentina-Atalanta. Se il portiere danese non avesse fatto almeno sei parate decisive, la Viola avrebbe perso la partita che, invece, ha pareggiato con la Dea, settima e in <

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