Fiorentina, conferma Vanoli: se lo merita. E l'Atalanta pensa già al ritorno in Europa

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Con merito assoluto, Oliver Christensen, 27 anni, è stato premiato quale migliore in campo al termine di Fiorentina-Atalanta. Se il portiere danese non avesse fatto almeno sei parate decisive, la Viola avrebbe perso la partita che, invece, ha pareggiato con la Dea, settima e in <
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