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lunedì 25 maggio 2026
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Protti accompagna la figlia Noemi all'altare ed emoziona tutti sui social

L'ex attaccante è voluto essere presente nel giorno del matrimonio nonostante sia alle prese con una grave malattia
2 min
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Un'immagine che va oltre il calcio e che racconta una straordinaria storia di coraggio e amore familiare. Ha commosso il web lo scatto social che ritrae Igor Protti mentre accompagna all'altare la figlia Noemi nel giorno del suo matrimonio.

Protti accompagna la figlia all'altare e fa emozionare i tifosi sui social

L'ex attaccante e simbolo di piazze storiche come Bari, Livorno e Lazio, sta affrontando da diversi mesi una dura battaglia contro un tumore al colon, ma non ha voluto in alcun modo rinunciare a un momento così speciale. Il post su Instagram è diventato immediatamente virale, scatenando un'ondata di affetto  da parte di migliaia di tifosi di tutta Italia (dalle tifoserie di Bari e Livorno, fino a quelle di Lazio, Napoli e Messina) che si sono stretti attorno al loro idolo di sempre: "Con la forza di un leone. Sei un esempio per tutti Igor. Oggi come ieri".

 

I numeri della carriera di Protti

L'ex punta classe 1967 ha segnato 246 gol in carriera ed è stato, insieme a Dario Hübner, l’unico calciatore capace di conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A (con il Bari), in Serie B e in Serie C1 (con il Livorno). Inoltre, è l’unico nella storia ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A giocando in una squadra, il Bari, che a fine stagione è poi retrocessa.

 

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