Sinner, Aquilani e i tifosi del Catanzaro, Marquinhos e Gabriel: la nobiltà dello sport

Parigi, 28 maggio 2026, secondo turno del Roland Garros. Jannik Sinner, stremato dal colpo di calore che l'ha assalito perde il match con Juan Manuel Cerundolo e si congratula con l'avversario che dice: "Lui è stato molto gentile, un vero gentiluomo. È venuto da me, mi ha salutato e mi ha augurato buona fortuna. È davvero una persona fantastica".

Monza, 29 maggio 2026, finale ritorn