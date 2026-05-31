Sinner, Aquilani e i tifosi del Catanzaro, Marquinhos e Gabriel: la nobiltà dello sport

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Parigi, 28 maggio 2026, secondo turno del Roland Garros. Jannik Sinner, stremato dal colpo di calore che l'ha assalito perde il match con Juan Manuel Cerundolo e si congratula con l'avversario che dice: "Lui è stato molto gentile, un vero gentiluomo. È venuto da me, mi ha salutato e mi ha augurato buona fortuna. È davvero una persona fantastica".
Monza, 29 maggio 2026, finale ritorn
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