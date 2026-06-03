A Zara il Sunset Sports Festival: Del Piero ospite speciale, si parla anche del futuro del calcio italiano

Il fulcro della cerimonia di apertura sarà un dibattito sul futuro del calcio italiano, con la partecipazione del leggendario Alessandro Del Piero, campione del mondo e leggenda della Juventus, ora commentatore per CBS Sports, di Michele Ciccarese, Direttore Marketing e Affari Commerciali della Serie A, e di Marco Messina , commentatore di Serie A per CBS Sports. La conversazione sarà moderata da Nico Cantor, uno dei volti più noti della televisione sportiva americana e conduttore per CBS Sports e Paramount+. Dopo il panel, la cerimonia proseguirà con i Sofascore Player of the Season Awards , una premiazione sportiva internazionale che verrà trasmessa in diretta dalla CBS americana. L'edizione televisiva dello scorso anno è stata vista da oltre un milione di telespettatori. Si tratta dell'unico evento televisivo prodotto in Croazia per il mercato americano.



Lo spettacolo televisivo sarà presentato da Kate Scott, due volte candidata agli Emmy e uno dei volti più noti di CBS Sports, conosciuta per il programma UEFA Champions League Today, insieme ad Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori della sua generazione.

Il programma al Falkensteiner Resort Punta Skala

Dopo la cerimonia di apertura a Zara, il programma del festival prosegue il 5 e 6 giugno nella cornice prestigiosa del Falkensteiner Resort Punta Skala, dove personalità di spicco del mondo dello sport, dei media, della tecnologia, degli investimenti e dell'intrattenimento si riuniranno per una serie di panel, eventi di networking e contenuti esclusivi.



Tra i relatori di spicco figura Judit Polgár, la più grande giocatrice di scacchi di tutti i tempi, che esplorerà i temi della forza mentale, delle prestazioni di alto livello e del processo decisionale sotto pressione nella conversazione "Queen of Chess", moderata da Anita Jones, presentatrice televisiva di CBS e Paramount+. Callum Williams di The Economist analizzerà come lo sport abbia trasceso la competizione per diventare uno dei settori più redditizi al mondo nella conferenza "The Price of Passion: How Sports Became Luxury" . Tra gli ospiti speciali sul palco degli eSport di quest'anno ci sono Sua Altezza Reale il Principe Omar bin Faisal, Presidente della Federazione Giordana di Esports, e Sua Altezza Reale la Principessa Sara bint Faisal Al Saud , Vicepresidente della Federazione Saudita di Esports.



Al festival parteciperà anche Joel Morris, fondatore e CEO di Fanvue, una delle piattaforme in più rapida crescita nel settore dei creatori digitali e dell'intelligenza artificiale.



Un tema centrale del festival di quest'anno sarà la leadership e la cultura del successo nello sport d'élite. L'attuale allenatore della nazionale croata di pallamano, Dagur Sigurðsson, parlerà di pressione, mentalità e gestione di squadre di alto livello, mentre il panel "Deadline Madness: Surviving the Football Transfer Window" offrirà uno sguardo dietro le quinte del moderno mercato calcistico attraverso le esperienze dell'agente di calcio e CEO della Niagara Sports Company, Andy Bara , e di Petra Pocrnić Perica, giudice del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).



La sezione dedicata agli sport da combattimento del programma presenta il panel "The Rise of a Fight Empire / FNC Goes Global" , incentrato sulla crescita della scena regionale delle MMA e sull'internazionalizzazione degli sport da combattimento. Interverranno Darko Stošić, uno dei più famosi combattenti di MMA a livello regionale, e Dražen Forgač , fondatore e presidente di Fight Nation Championship (FNC), con la moderazione della presentatrice televisiva e giornalista sportiva Valentina Miletić.



Un altro elemento innovativo di spicco del programma di quest'anno è "The Sharks of Sunset" , che porterà a Zara le startup più promettenti della regione nei settori dello sport, degli eSport e della tecnologia. Una nuova generazione di imprenditori presenterà le proprie soluzioni a investitori, fondi di venture capital e leader del settore, e la startup migliore si aggiudicherà il titolo di "Shark of Sunset" e l'opportunità di incontri esclusivi con i principali investitori della regione. Tra gli investitori, saranno presenti Pedja Predin di Fifth Quarter Ventures, Stjepko Čordaš di Hellen's Rock e Nils Sterenborg di Powerplay One.



Oltre al programma di conferenze internazionali, il Sunset Sports Festival di quest'anno lascia il segno sulla città stessa attraverso progetti che collegano sport, arte e comunità locale. In collaborazione con l'artista americano e fondatore di Play in Color, Shelton Hawkins , la città di Zara e il Sunset Sports Festival partecipano alla riqualificazione del Parco Kapetanski di Zara, dimostrando come sport e creatività possano creare valore duraturo per i cittadini e gli spazi pubblici. Al panel "From Courts to Canvas: Transforming the Game Through Art" , Hawkins parlerà di come lo sport oggi trascenda il campo di gioco per diventare parte integrante dell'arte contemporanea, dell'identità urbana e della cultura comunitaria.