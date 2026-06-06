Sport e solidarietà, al via il Torneo Nazionale “Calcio & Amore” e il Premio Roma Caput Sport

Lo sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno concreto ai più fragili. Con questo spirito si è svolta presso l’Aula Marinozzi dell’Università degli Studi del Foro Italico la conferenza stampa di presentazione del Primo Torneo Nazionale “ Calcio & Amore” , iniziativa benefica a favore della Fondazione Bambino Gesù che vedrà protagoniste ben 15 Nazionali Amatoriali di Calcio a 11 . Tra le rappresentative partecipanti figurano la Nazionale Italiana Sindaci, la Nazionale Italiana Sistema Sportivo, la Nazionale Italiana Sanitari, la Rappresentativa del Vaticano, Palazzo Madama, Roma Capitale, ItalianAttori e numerose altre importanti compagini che rappresentano diversi settori della società italiana.

Appuntamento a sabato 13 e domenica 14 giugno

L'appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 presso il centro sportivo Blu Village, in via di Settebagni 340 a Roma. Alla presentazione sono intervenuti il Prof. Attilio Parisi in rappresentanza dell’Ateneo, la Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli, il Presidente di Gesis Italia e ideatore dell’evento Daniele Laureti, il Presidente di Opes Roma Alessandro Battisti e il Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play Ruggero Alcanterini. I fondi raccolti saranno destinati alla Ludoteca dei Bambini di Palidoro, progetto per il quale sono già stati raggiunti 14.100 euro grazie all’impegno delle realtà coinvolte. “Si tratta di un atto importante e significativo – ha dichiarato il Presidente Daniele Laureti – al quale tutte le Nazionali stanno contribuendo con grande sensibilità e senso di responsabilità per raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Il calcio amatoriale e la sua funzione sociale prima ancora che sportiva

Un evento nel quale il calcio amatoriale assume una funzione sociale prima ancora che sportiva, promuovendo una cultura dell’unione, della partecipazione e della restituzione alla comunità. Un messaggio forte che mette al centro le persone più fragili, affinché le diversità siano affrontate con consapevolezza e impegno quotidiano fino a diventare, semplicemente, normalità.

Il 13 giugno anche il Premio "Roma Caput Sport e Impantistica"

Non solo: il 13 giugno ci sarà il Premio “Roma Caput Sport e Impiantistica”, in programma alle ore 20 presso il Blu Village. L'iniziativa, promossa da GE.SI.S. Italia nell'ambito del Circuito Grandi Eventi Nazionali Multisport RCSI 2026, renderà omaggio a personalità e realtà che si sono distinte nella promozione dei valori dello sport e dell'impiantistica sportiva. Simbolo del riconoscimento sarà una prestigiosa medaglia celebrativa realizzata dalla storica azienda fiorentina Picchiani & Barlacchi, eccellenza italiana nel settore delle coniazioni artistiche. La cerimonia si svolgerà all'interno del Villaggio Sportivo allestito per l'occasione e vedrà la partecipazione di associazioni, enti e federazioni sportive del territorio, oltre alla dirigenza della Fondazione Bambino Gesù, partner solidale dell'evento. Un ulteriore momento di incontro e valorizzazione che conferma Roma come cuore pulsante dello sport italiano e della sua capacità di generare inclusione, riconoscimento e solidarietà.