Paura per Eriksen, collassa in campo durante Danimarca-Ucraina

Malore in campo per Eriksen: la dinamica

Il centrocampista danese si è messo all'improvviso una mano sul petto per poi accasciarsi con i soccorsi che sono subito entrati sul terreno di gioco. L'ex Inter è stato portato via in ambulanza, ma al momento è cosciente secondo quanto riportato dalla federazione danese. L'amichevole è stata ovviamente sospesa.

La dichiarazione del medico della Danimarca

Questa la dichiarazione del Dottor Morten Boesen: “Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve istante, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene”.

Il precedente agli Europei

Per il centrocampista del Wolfsburg è il secondo malore in campo: durante gli Europei del 2021, nel match tra Danimarca e Finlandia disputato a Copenaghen, Christian Eriksen fu colpito da un arresto cardiaco che lo fece crollare a terra. Il centrocampista venne soccorso immediatamente dai compagni e dallo staff medico, riuscendo poi a riprendere conoscenza prima del trasferimento in ospedale. In seguito all'episodio, i medici decisero di impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo per monitorare e proteggere la sua attività cardiaca.