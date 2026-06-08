La famiglia della Boreale festeggia 80 anni a CasaViola

La Boreale compie 80 anni e festeggia il prestigioso traguardo nel Centro Sportivo di CasaViola , di fronte alla sua famiglia composta da tesserati, genitori, ex calciatori e dirigenti di ieri e di oggi. L’evento è stato patrocinato da Roma Capitale e ha visto la partecipazione della Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli , accolta per l’occasione dal presidente della Boreale, Leandro Leonardi , e da Giovanni Bove .

Boreale, una giornata di festa

Il Club dove è cresciuto Edoardo Bove - e del quale lo stesso calciatore è oggi socio - ha regalato ai suoi appassionati una grande giornata di festa: nel centro è stato allestito un vero e proprio villaggio dello sport, composto da una serie di stand che hanno ospitato una mostra fotografica dedicata alla storia del Club, la Coppa Italia Regionale conquistata proprio quest’anno, oltre ai gadget speciali e ai kit della prossima stagione.

Inoltre, i ragazzi della scuola calcio hanno dato vita a tornei e sfide di abilità, mentre gli atleti delle categorie superiori si sono esibiti in una gara sui calci di rigori. Il tutto con un occhio al maxi schermo, dove in tanti hanno seguito la finale del Rolland Garros, facendo ovviamente il tifo per Flavio Cobolli.