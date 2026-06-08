Eriksen, il messaggio dopo il nuovo malore: "Sto bene, il recupero è già cominciato"

Dopo il malore accusato al 19' del secondo tempo dell'amichevole tra Danimarca e Ucraina , Christian Eriksen ha pubblicato un messaggio sul proprio account Instagram ufficiale, rassicurando tifosi ed appassionati a proposito delle sue condizioni . "Sto bene", ha subito precisato l'ex centrocampista dell'Inter, che ha poi sottolineato come si sia trattato di una cosa diversa rispetto all'episodio del 2021.

Il messaggio di Eriksen dopo il nuovo malore: "Sto bene, il recupero è già cominciato"

Così Christian Eriksen sui social dopo il malore accusato in Danimarca-Ucraina, amichevole internazionale che stava andando in scena al Nature Energy Park di Odense: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, come potete immaginare quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021. Mi sento bene e il recupero è già cominciato. Oltre a essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e membri dello staff in campo, sono incredibilmente grato a tutti quei dottori che in questi anni si sono presi cura del mio cuore. Grazie al loro ottimo lavoro il mio defibrillatore ha fatto esattamente quello che è stato costruito per fare: proteggermi quando ne avevo bisogno. Ora mi dedico al riposo, alle vacanze, alla mia famiglia e a giocare a calcio con i miei figli".

Da Neuer a Lautaro, il mondo del calcio si stringe attorno ad Eriksen

Tanti i messaggi di solidarietà apparsi nella sezione commenti del post pubblicato su Instagram da Christian Eriksen. Dal sollievo di Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, al cuore dell'ex Roma Radja Nainggolan, fino ad arrivare a Lautaro Martinez e all'ex compagno (ai tempi dell'Ajax) Donny van de Beek. "Tieni duro e torna più forte di prima", si legge a più riprese. Bello il messaggio del capitano dell'Inter, che ha scritto "forza fratello" in spagnolo, abbracciando simbolicamente il danese. Un post diventato virale nel giro di pochi minuti, con più di 3.500 commenti in un'ora. Tra questi, anche Dorgu, Lucas Moura e Xhaka, senza dimenticare David De Gea e l'ex Sassuolo Chiriches.