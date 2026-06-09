The evolution of football: From game to global industry, ecco il rapporto che spiega come cambia l'economia dello sport

Il Chief Investment Office di UBS Global Wealth Management ha pubblicato un nuovo rapporto, The evolution of football: From game to global industry , che esamina come lo sport più popolare al mondo si stia rapidamente trasformando in un settore più istituzionalizzato, investibile e commercialmente sofisticato. Utilizzando il calcio come caso di studio, il rapporto evidenzia come i cambiamenti strutturali nella tecnologia, nel consumo dei media e nei modelli di proprietà stiano rimodellando l'economia dello sport, e perché questo settore attiri sempre più capitale istituzionale.

Mark Andersen, Co-Head Global Asset Allocation presso UBS GWM CIO, ha dichiarato: «Con la crescita dei ricavi e la sempre maggiore professionalizzazione delle attività commerciali, la rilevanza economica dei club calcistici sta cambiando. Vengono visti sempre più come aziende strutturate, con flussi di entrate diversificati e un valore strategico crescente, piuttosto che come entità puramente sportive o culturali».

Marianna Mamou, Head Advice Beyond Investing presso UBS GWM CIO, ha aggiunto: «Il modo in cui le persone si approcciano allo sport si è ampliato ben oltre la partita dal vivo. Per molti tifosi, ora include sintesi, interazioni sui social media e contenuti digitali durante tutta la settimana, creando un flusso di coinvolgimento più continuo che sta rimodellando il modo in cui il settore cattura l'attenzione e genera valore». Il rapporto include anche un'intervista ad Anders Lindegaard, Segment Manager Sports & Athletes presso UBS Global Wealth Management EMEA. Anders ha avuto una carriera ventennale come calciatore professionista, giocando in Danimarca, Norvegia, Svezia e Inghilterra, in particolare nel Manchester United.