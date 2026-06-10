Guidonia capitale del calcio giovanile: dal 12 al 14 giugno le finali nazionali della LND allo stadio “Città dell’Aria”

Lega Nazionale Dilettanti, Comune e club di calcio Guidonia Montecelio hanno presentato questa mattina, presso la sala consiliare della città, il programma delle finali nazionali giovanili della LND, per la prima volta concentrate in unico, grande evento che metterà in vetrina i migliori talenti del calcio di base.

Dal 12 al 14 giugno, lo stadio “Città dell’Aria” sarà il teatro di ben cinque sfide che assegneranno gli scudetti per le competizioni Juniores nazionali (Serie D e Serie C femminile) e regionali, Under 18 Dilettanti oltre alla Coppa Italia Regionale femminile, trofeo che vale l’accesso al prossimo campionato di Serie C. Tutte le partite saranno, inoltre, trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube della LND (per la finale Juniores Serie D anche sulla piattaforma FIGC Vivo Azzurro Tv).

Quello che si prospetta come un appuntamento storico per il calcio dilettantistico è stato ampiamente approfondito nel corso della conferenza stampa moderata dalla firma del Corriere dello Sporto Giorgio Marota. Ad intervenire il presidente LND Giancarlo Abete, il sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e Cristina Rossi, il DG del Guidonia calcio Fabrizio Lucchesi e il presidente Comitato Regionale Lazio LND Roberto Avantaggiato. Un saluto istituzionale anche da parte della Regione Lazio, qui rappresentata dal consigliere Marco Bertucci.

Così il numero uno della Lega Abete: «La scelta di Guidonia Montecelio come sede delle nostre finali rappresenta un segnale importante di attenzione per il territorio e per la capacità del sistema sportivo di farsi trovare pronto nell’accoglienza e nell’organizzazione di eventi di questa portata. Questi tre giorni costituiscono uno dei momenti più significativi della stagione in cui si celebra non solo il risultato agonistico, ma soprattutto l’impegno e la passione che accompagnano la crescita dei nostri giovani atleti e atlete esaltando i valori di partecipazione, inclusione e appartenenza che caratterizzano il calcio dilettantistico. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Lombardo per la collaborazione istituzionale e al presidente del Guidonia calcio Fusano per l’ospitalità, la disponibilità e l’attenzione dedicate per la riuscita della manifestazione. La sinergia tra istituzioni, società sportive e territorio conferma ancora una volta la funzione sociale e sportiva del calcio di base in Italia e contribuisce a rendere queste finali una vera festa».

A seguire l’intervento del primo cittadino Lombardo: «Guidonia è davvero lieta di ospitare una tre giorni di calcio giovanile, maschile e femminile di portata nazionale. A ciò si unisce la soddisfazione per la scelta del nostro territorio e dello stadio “Città dell’Aria”, riconoscendo la posizione strategica della nostra città e del suo impianto rispetto alla vicina Capitale. Auspico che questo possa essere il primo di altri eventi in collaborazione con la Lega Dilettanti e con la società del Guidonia Montecelio che, in sinergia con l’Amministrazione comunale, ha creato le condizioni perché questa manifestazione si potesse svolgere qui».

Per il calcio locale ha preso parola Lucchesi, oggi unico rappresentante del club vista l’assenza in extremis del presidente Fusano: «Grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale, abbiamo dato il via al recupero di questo impianto che nella cintura metropolitana di Roma, dopo lo Stadio Olimpico, è l’unico in grado di ospitare una partita di calcio professionistico. La struttura è già pronta per essere ulteriormente ampliata ed essere idonea persino per la categoria superiore. Sarà un impianto attuale per i prossimi dieci anni. Vogliamo essere un'opportunità di crescita per la comunità di Guidonia. Questo evento darà sicuramente lustro a questo binomio e alla città, portando avanti il nostro progetto sportivo».

Il presidente del CR Lazio LND Avantaggiato, oltre alla soddisfazione per la scelta della sede della manifestazione, ha sottolineato i risultati del suo movimento: «Stagione straordinaria del calcio a 11 laziale. Dopo il titolo vinto dalla rappresentativa Under 19 all’ultimo Torneo delle Regioni, oggi celebra due finali raggiunte con le squadre Under 19 della Vigor Perconti e Under 18 del Fonte Meravigliosa. Con l’augurio che anche l’Ostiamare, in semifinale del campionato Juniores di Serie D, possa arrivare fino in fondo. E’ il segnale tangibile del lavoro svolto dalle nostre società e dai loro allenatori, oltre al valore tecnico dei ragazzi del Lazio».

In chiusura la riflessione dell’assessore Rossi: «Siamo orgogliosi di aver investito molto nello sport, una scelta che ha avviato una vera rivoluzione nel territorio e ha migliorato le nostre strutture, rendendole attrattive anche all'esterno e ottenendo importanti riconoscimenti europei. Lo sport ha un valore sociale fondamentale: Guidonia Montecelio è un’area metropolitana complessa di 92mila abitanti, e questa amministrazione ha dimostrato che sia nelle politiche sociali che nello sport al centro c'è sempre la persona. Da assessore donna, sono fiera che questo evento sia dedicato anche al calcio femminile».

PROGRAMMA

Venerdì 12 giugno

Finale Coppa Italia Regionale Femminile (ore 18)

Sabato 13 giugno

Finale Juniores Serie C Femminile (ore 11)

Finale Under 18 Dilettanti (ore 16.30)

Domenica 14 giugno

Finale Juniores Serie D (ore 11)

Finale Juniores Regionali (ore 16.30)



LE FINALI COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE

12 giugno, ore 18

Ad aprire la tre giorni di calcio giovanile sarà la sfida tra Sampdoria e Rinascita Doccia (già finalista nel 2022), ultimo atto della fase nazionale della competizione che ha coinvolto le vincitrici delle coppe di Eccellenza femminile. Un appuntamento di particolare rilevanza poiché, oltre all’assegnazione del trofeo nazionale, c’è in palio l’accesso al campionato di Serie C 2026/2027. La prima edizione si è disputata nella stagione 2016/2017: finale Pordenone-Florentia, tra le calciatrici in campo una giovanissima Caterina Ferin oggi in B col Cesena, ma con diverse apparizioni in A e nelle nazionali azzurre.

ALBO D’ORO - 2024/2025: Torino; 2023/2024: Lesmo; 2022/2023: Monterosso; 2021/2022: Obermais; 2018/2019: San Miniato; 2017/2018: Pinerolo; 2016/2017: Florentia.

JUNIORES SERIE C FEMMINILE

13 giugno, ore 11

Sempre nel calcio femminile si assegnerà il titolo nazionale del campionato Under 19 tra le migliori formazioni giovanili appartenenti a società partecipanti ai campionati di Serie C ed Eccellenza. A contendersi lo scudetto saranno il Torino (finalista già nel 2024 e 2023) e il Catania. Una manifestazione che rappresenta un importante momento di valorizzazione dei giovani talenti e del lavoro svolto dai club nella formazione delle future protagoniste del calcio femminile italiano: un esempio recente è rappresentato da Giorgia Termentini, vincitrice nel 2022 col Pordenone, che la scorsa estate ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus.

ALBO D’ORO - 2024-2025 Roma CF; 2023-2024 Roma CF; 2022-2023 Roma CF; 2021-2022 Pordenone; 2018-2019 Perugia; 2017-2018 Venezia; 2016-2017 Fiammamonza; 2015-2016 Ligorna; 2014-2015 Pro Hellas Monteforte; 2013-2014 Vicenza; 2012-2013 Roma; 2011-2012 Jesina

UNDER 18 DILETTANTI

13 giugno ore 16.30

Fonte Meravigliosa-Lucento sarà la finale della quinta edizione del torneo istituito nel 2021 come risposta allo stop all’attività agonistica imposto dalla pandemia Covid-19. Alla fase nazionale, dalla stagione 2022/2023 organizzata dalla LND (in quell’occasione vinse proprio il Lucento), hanno partecipato le vincitrici dei rispettivi campionati regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta, Sardegna, Toscana e, per la prima volta, Friuli-Venezia Giulia, a conferma della continua crescita e diffusione del progetto su tutto il territorio nazionale.

ALBO D’ORO - 2024/2025: Rozzano; 2023/2024: Sammaurese; 2022/2023: Lucento; 2021/2022: Montespaccato.

JUNIORES SERIE D

14 giugno ore 11

Sul fronte maschile, riflettori puntati sull’ultimo atto della fase finale del campionato nazionale Under 19 di Serie D, al quale hanno preso parte le dieci vincitrici dei gironi più le dieci vincitrici dei playoff e le due società della Serie D migliori classificate in ciascun campionato regionale Juniores del C.R. Sardegna e del C.R. Sicilia. A sfidarsi domenica mattina saranno le vincenti delle semifinali Piacenza-Ostiamare e Treviso-Virtus Francavilla in programma, rispettivamente, alle ore 16 e alle ore 18.30 di venerdì 12 giugno allo stadio “Francesca Gianni” di Roma. Dalla sua prima edizione nella stagione 1999/2000 ad oggi, il torneo è stato il trampolino di lancio per tanti giovani calciatori emergenti come Leonardo Pavoletti, Tommaso Augello, Mattia Bani o Edoardo Goldaniga.

ALBO D’ORO - 2024/2025 Ostiamare; 2023/2024 Alcione Milano; 2022/2023: Portici; 2021/2022: Pro Livorno Sorgenti; 2018/2019: Aprilia Racing; 2017/2018: Recanatese; 2016/2017: Virtus Bergamo; 2015/2016: Poggibonsi; 2014/2015: San Cesareo; 2013/2014: Chieri; 2012/2013: Mezzocorona; 2011/2012: Città di Marino; 2010/2011: Fidene; 2009/2010: Chiavari; 2008/2009: Sansepolcro; 2007/2008: Siracusa; 2006/2007: Siracusa; 2005/2006: Noicattaro; 2004/2005: Savoia; 2003/2004: Bassano; 2002/2003: Canavese; 2001/2002: Canavese; 2000/2001: Fano; 1999/2000: Puteolana.

JUNIORES REGIONALI

14 giugno ore 16.30

Completa il programma Vigor Perconti-Sestese, epilogo della fase nazionale del campionato Under 19 Dilettanti. Di fronte, dunque, i toscani campioni in carica e il club romano vincitore in passato di tre titoli (2012, 2015 e 2016). Organizzata dalla LND a partire dalla stagione 1992/1993, la competizione è riservata alle formazioni vincitrici dei rispettivi campionati regionali. Un percorso che coinvolge l’intero territorio nazionale e che rappresenta al meglio la capillarità e la forza organizzativa della Lega Nazionale Dilettanti.

ALBO D’ORO – 2024/2025: Sestese; 2023/2024: Lastrigiana; 2022/2023: Volpiano Pianese; 2018/2019: Romulea; 2017/2018: Lastrigiana; 2016/2017: Tor di Quinto; 2015/2016: Vigor Perconti; 2014/2015: Vigor Perconti; 2013/2014: Piovese; 2012/2013: Vado; 2011/2012: Vigor Perconti; 2010/2011: Real Misano; 2009/2010: Tor di Quinto; 2008/2009: Tor di Quinto; 2007/2008: Nuova Tor Tre Teste; 2006/2007: Pianura; 2005/2006: Tor di Quinto; 2004/2005: San Lorenzo; 2003/2004: San Luigi; 2002/2003: Tolmezzo; 2001/2002: Cannara; 2000/2001: Sacilese; 1999/2000: Puteolana; 1998/1999: Sambenedettese; 1997/1998: Rieti; 1996/1997: San Marino; 1995/1996: Ferentino; 1994/1995: Ladispoli; 1993/1994: Valleverde Riccione; 1992/1993: Tor di Quinto.