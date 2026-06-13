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Domenico Messina nuovo direttore tecnico dell'AIA: c'è l'annuncio ufficiale

Dal prossimo primo luglio ricoprirà l'incarico "Di importenza strategica per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale"
4 min
TagsDomenico MessinaAiaArbitri

Domenico Messina è il nuovo direttore tecnico dell'AIA. C'è l'annuncio ufficiale: "Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa e in attuazione dell’art. 10-bis del Regolamento Associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico dell’AIA. Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell’Associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1° luglio 2026. L’individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell’importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale".

L'AIA: "Messina sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano"

La nota ufficiale dell'AIA prosegue spiegando che: "Il profilo di Messina rappresenta una sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano, maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli. Con questa scelta, il Comitato Nazionale conferma la volontà di affidare la nuova struttura tecnica associativa a una figura di assoluto prestigio, capace di accompagnare l’Associazione Italiana Arbitri nelle sfide future, garantendo continuità, competenza e una visione orientata alla crescita tecnica dell’intero movimento arbitrale".

Viene infine propost ala scheda tecnica di Domenico Messina come arbitro, dirigente e osservatore:

  • Arbitro CAN dal 1995 al 2007 (192 presenze in Serie A e due finali di Coppa Italia 1999 e 2006)
  • Arbitro Internazionale dal 1998 al 2007 (Top Class dal 2001 al 2005)
  • Componente CAN PRO nella stagione 2009/2010
  • Componente CAN B nella stagione 2010/2011
  • Responsabile CAN B dal 2011/2012 al 2013/2014
  • Responsabile della CAN dal 2014/2015 al 2016/2017
  • Componente CAN nella stagione 2022/2023
  • Osservatore UEFA dal 2010
  • Osservatore CAN e CON Prof dal 2008
  • Premio Giorgio Bernardi 1996
  • Premio Giovanni Mauro nel 2001
  • Premio Claudio Pieri 2021
  • Negli ultimi anni ha guidato le commissioni arbitrali delle Federazioni di Cipro e Serbia.

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