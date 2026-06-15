Una serata di stelle per Pupi: il charity show a Napoli, da Zanetti a Max Pezzali e Lavezzi

Dell'iniziativa ne ha parlato il sindaco di Napoli Manfredi: “Siamo davvero felici di poter accogliere nella nostra città Javier Zanetti, campione straordinario del calcio, ammirato per il suo talento, la sua correttezza e le sue innate doti di leadership, ma soprattutto amato per il suo impegno nel sociale a sostegno delle comunità più fragili. Non è un caso che sia stato scelto proprio l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport per omaggiare la nostra città, con un grande charity show in piazza del Plebiscito, dove musica spettacolo e sport saranno uniti per una raccolta fondi destinata alle associazioni del territorio che promuovono lo sport e i suoi valori educativi e di inclusività. C'è poi un aspetto che rende questa giornata ancora più speciale e che ci riporta al profondo legame tra Napoli e l'Argentina, un legame fatto di valori condivisi e che nel tempo è diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona, una figura entrata per sempre nel nostro cuore. Insieme a Javier Zanetti celebriamo dunque ancora una volta questa amicizia speciale tra Napoli e l'Argentina , nel segno dello sport, della generosità e della solidarietà.”

"Appuntamento di straordinario valore per la nostra città"

È intervenuta anche l'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante: "Una Serata di Stelle per PUPI” rappresenta un appuntamento di straordinario valore per la nostra città nell'anno che celebra il percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un progetto che stiamo costruendo mettendo al centro lo sport come bene pubblico, strumento di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità. Essere co-organizzatori di questo grande charity show significa condividere e rafforzare una visione in cui lo sport diventa leva concreta di solidarietà e riscatto sociale, capace di unire culture, generazioni e territori. Napoli, in questo senso, si conferma una città aperta e internazionale, pronta ad accogliere eventi di respiro globale che generano valore non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale. La collaborazione con la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, nel celebrare i suoi 25 anni di attività, e il coinvolgimento delle realtà del territorio dimostrano come sia possibile costruire reti virtuose che producono opportunità e sostegno concreto per le comunità più fragili, sia a livello locale che internazionale. In linea con il percorso verso il 2026, vogliamo che ogni grande evento contribuisca a lasciare un’eredità duratura, promuovendo partecipazione, inclusione e diritto allo sport per tutte e tutti. Questa serata sarà dunque non solo un momento di spettacolo e condivisione, ma anche un segnale forte del modello di città che Napoli intende rappresentare in Europa e nel mondo".

Zanetti: "Napoli è 'argentina' per definizione"

Infine le parole di Javier Zanetti, fondatore Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore: “La Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore nasce nel 2001 dal desiderio mio e di mia moglie Paula di creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti. Attiva principalmente tra l'Argentina e l'Italia, la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale, tra i quali lo sport riveste un ruolo centrale. Festeggeremo il traguardo dei 25 anni con un grande Charity Show in Piazza del Plebiscito, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere i nostri progetti attivi nello sport e dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Napoli è la città che per spirito e colori è «argentina» per definizione e, oltre al legame storico con la nostra terra, ci unisce una visione comune: lo sport non è solo competizione, ma un motore pulsante di inclusione e benessere. Organizzare l'evento qui, in collaborazione con il Comune, è il nostro modo di onorare Napoli nel suo anno da Capitale Europea dello Sport.”