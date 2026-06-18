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Lucumi, non solo Roma e Juve: piace anche ad altri club, ma la clausola è un problema© LAPRESSE

Lucumi, non solo Roma e Juve: piace anche ad altri club, ma la clausola è un problema

Il colombiano ha molto mercato in questa sessione. Ora è impegnato con la sua Nazionale
Eleonora Trotta
1 min

John Lucumí è stato contattato da diverse società in queste settimane. Juve, Roma ma anche Bournemouth e i club della Liga hanno preso informazioni sulla sua situazione, per conoscerne la volontà e le richieste di calciomercato.

La clausola e le strategie dei club

Nel contratto del difensore c’è una clausola da 28 milioni di euro, in scadenza a metà luglio, che tutti i club sulle sue tracce ritengono eccessiva. Dopo i tanti corteggiamenti registrati, la volontà di Lucumì, in scadenza nel 2027, resta quindi quella di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Anche il Bologna ritiene che questa sia l’estate indicata per venderlo sfruttando la vetrina del Mondiale, dove è impegnato con la sua Colombia. Serie A, Premier o Spagna: nelle prossime settimane si deciderà il futuro del classe '98.

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