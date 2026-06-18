Nessuna ineleggibilità per Malagò alla Figc: ecco la nota dell'Anac

Nessuna ineleggibilità per Malagò alla Figc: la nota dell'Anac

"La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i "rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego" - dice l'Anac. "Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie". "Ne consegue che, nel caso di specie, - conclude l'Anticorruzione - difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima".

Le parole di Malagò

"Ho appreso con soddisfazione il parere dell'Anac. Ognuno adesso può giudicare l'accaduto". Giovanni Malagò accoglie così la decisione dell'Autorità anticorruzione che cancella i dubbi su una sua presunta ineleggibilità alla presidenza Figc. "Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione nel merito - prosegue Malagò - Per mia conoscenza specifica della questione, mi ero rivolto in modo formale e informale a 11 soggetti diversi, titolati sull'argomento. E tutti mi avevano manifestato la loro certezza che non c'era alcun problema in merito. Ognuno adesso puà giudicare l'accaduto".