Malagò, via libera: l’attacco politico sul muro dell’Anac, è eleggibile alla Figc

Chiuse le porte girevoli - “pantouflage” per usare un francesismo - ora per Giovanni Malagò può aprirsi un portone: quello della Figc , che lunedì punta ad attraversare trionfante senza più la spada di Damocle della presunta ineleggibilità sopra la testa. Lasciare un incarico e accoglierne un altro connesso al primo senza passare da un periodo di raffreddamento: questo gli contestavano dalla politica, spesso specializzata nel conflitto d’interesse. La stessa che tramite un intervento di Lotito aveva provato a prendersi la Figc già dopo la sconfitta della Nazionale in Bosnia («un risultato sportivo non crea il presupposto per il commissariamento», parola di Buonfiglio ) e che, con il Ddl Marcheschi, aveva posto il controllo governativo come presupposto per veder soddisfatte delle richieste economiche del calcio. Il tentativo di arginare il possibile successore di Gravina è naufragato a 96 ore dal voto. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha detto che l’ex n.1 del Coni può correre alla presidenza della Federcalcio. Per una serie di ragioni, la più evidente riguardante la natura dell’incarico: Coni e federazioni avranno anche un rapporto di dipendenza, ma nel caso dello sport i dirigenti vengono votati (eletti), non nominati. Insomma, non è come passare da un ministero a una società controllata.

Malagò: "Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione"

«Ho sempre sostenuto la correttezza della mia posizione», ha esultato Malagò. Non senza spedire qualche frecciatina: «Ognuno può giudicare l’accaduto, io sono abituato alle pressioni». Il dirigente si era rivolto a undici esperti. «Tutti mi avevano manifestato la certezza che non c’era alcun problema». Pur senza entrare nel merito, lo aveva sostenuto anche il Collegio di Garanzia. «Non è in discussione il possesso dei requisiti» era stato l’assist della “Cassazione dello Sport”. Che l’Anac ieri ha trasformato in un gol a porta vuota. «Raggiunto l’obiettivo comune di avere elezioni pienamente legittime», ha detto Abodi, tirato per la giacchetta in modo inedito dal senatore della Lega, Marti, il quale aveva avanzato un’interrogazione parlamentare sul tema. Per evitare di scivolare su una buccia di banana, anche alla luce dei rapporti complicati con Malagò e Gravina, il ministro aveva girato la questione al Collegio e all’Anac. Abodi ha replicato anche all’intervista di Gravina di due giorni fa al nostro giornale («non ho mai dato patenti di dignità, con lui non c’è reciprocità di sentimenti»), rassicurando pure Zola, vicepresidente della Lega Pro, sulle risorse ai vivai che rischiano di sparire con l’1% della mutualità tolto alla Figc. «Ce ne saranno altre», la promessa. Intanto sono finite alla A femminile.

Via libera dell'Anac, Malagò favorito su Abete

PARERE. Il presidente dell’Anticorruzione, Busia, secondo alcuni inviso a Palazzo Chigi, ha scritto che per esserci impedimento «il rapporto» deve rientrare tra quelli «di collaborazione, di consulenza o di impiego». «Gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie». Quindi, «difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025». Il parere non sarebbe stato in nessun caso vincolante e, se avesse detto l’opposto, Malagò in presenza di eventuali ricorsi avrebbe potuto far valere le proprie ragioni ad esempio al Tar. Tra l’altro senza l’assillo del commissariamento della Figc, che il Collegio (nel parere sulla vicenda Assoarbitri) ha già spiegato non essere possibile in presenza di un vicepresidente vicario. Lo sfidante Abete, prima dell’Anac, aveva già fatto sapere con stile che «il confronto resta di politica sportiva, non lo trascinerò nei tribunali». Difendere l’autonomia della federazione è sempre stata la sua bussola. Lunedì il capo della LND proverà a far valere quel terzo di voti che dovrebbe ancora controllare, anche se Malagò con A, B, parte della C, calciatori e allenatori a bordo pare ormai avviato al successo.