Stati Generali della lotta alla pirateria, martedì 23 a Roma la presentazione della nuova ricerca FAPAV/Ipsos

Martedì 23 giugno, a partire dalle ore 10 presso Palazzo Wedekind a Roma (Piazza Colonna, 366), si terranno gli Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza, evento promosso da FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, nel corso del quale saranno presentati i dati della nuova ricerca realizzata da FAPAV/Ipsos Doxa sulla pirateria audiovisiva in Italia. I lavori saranno aperti dall’On. Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, e da Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV. Interverranno il Sen. Roberto Marti, Presidente 7° Commissione permanente Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica; l’On. Federico Mollicone, presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati; Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM; Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Ministero della Cultura; Seguirà l’intervento di Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Doxa Italia, che presenterà la ricerca FAPAV/Ipsos Doxa sulla pirateria audiovisiva in Italia relativa al 2025.