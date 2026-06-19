Stati Generali della lotta alla pirateria, martedì 23 a Roma la presentazione della nuova ricerca FAPAV/Ipsos
Martedì 23 giugno, a partire dalle ore 10 presso Palazzo Wedekind a Roma (Piazza Colonna, 366), si terranno gli Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza, evento promosso da FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, nel corso del quale saranno presentati i dati della nuova ricerca realizzata da FAPAV/Ipsos Doxa sulla pirateria audiovisiva in Italia. I lavori saranno aperti dall’On. Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, e da Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV. Interverranno il Sen. Roberto Marti, Presidente 7° Commissione permanente Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica; l’On. Federico Mollicone, presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati; Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM; Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Ministero della Cultura; Seguirà l’intervento di Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Doxa Italia, che presenterà la ricerca FAPAV/Ipsos Doxa sulla pirateria audiovisiva in Italia relativa al 2025.
Gli altri interventi
Interverranno successivamente Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment SKY Italia; Luigi Bovio, Direttore Quarta Divisione Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica; Marco Lainati, Comandante Unità Speciali Guardia di Finanza; Stefano Longhini, Direzione Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso MEDIASET; Luigi De Laurentiis, Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari; Luciana Migliavacca, Presidente UNIVIDEO; Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A; Davide Novelli, Presidente CINETEL; Marcello Dolores, Group Vice President Legal and Regulatory Warner Bros. Discovery; Romano Righetti, General Counsel DAZN Italia; Chiara Sbarigia, Presidente APA; Alessandro Usai, Presidente ANICA. Conclusioni di Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM. Modera Stefania Pinna, giornalista di Sky Italia. “Gli Stati Generali della lotta alla pirateria sono ormai diventati un appuntamento annuale di riferimento per comprendere l’evoluzione del fenomeno e le strategie adottate per tutelare il settore audiovisivo”, afferma il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi. “L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra operatori del settore, Forze dell’Ordine, magistratura e Istituzioni per analizzare lo scenario attuale, individuare le soluzioni più efficaci contro le attività illecite e promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della legalità e della tutela dei contenuti”.