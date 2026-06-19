Giorgio Abeni guiderà il Progetto Italia dell’Hamrun Spartans FC
Importante incarico internazionale del dirigente laziale già impegnato anche nel Roma City del patron Tonino Doino e con un passato sportivo a Brescia, Modena e Carpi
L’Hamrun Spartans FC, storico club della Premier League maltese presieduto da Joseph Portelli, ha affidato a Giorgio Abeni la guida del proprio Progetto Italia, dopo aver siglato una collaborazione con la Duo Calcio. A partire dal 1° luglio 2026, il dirigente italiano assumerà ufficialmente l’incarico di Direttore Tecnico per l’Italia del club maltese. Direttore Sportivo abilitato in Elenco Speciale F.I.G.C., Giorgio Abeni vanta oltre 25 anni di esperienza maturata tra calcio professionistico e dilettantistico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di Project Manager e consulente di mercato presso Floriana FC (Malta), Brescia Calcio, Carpi FC 1909 e Modena FC 2018, maturando competenze nella gestione di progetti sportivi, nello scouting e nelle relazioni internazionali. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo nello Sporting Nuova Florida e nel Roma City FC, consolidando una significativa esperienza nella costruzione e nello sviluppo di organici competitivi. Negli ultimi anni l’Hamrun Spartans FC si è affermato come una delle realtà più dinamiche del panorama calcistico maltese ed europeo, conquistando due partecipazioni consecutive alle qualificazioni UEFA Conference League. Per la stagione 2026/27, Abeni lavorerà in stretta collaborazione con il Vicedirettore Italia Nunzio Scuderi e con il Project Manager Italia Giulio Preite, operando in piena sinergia con il top management maltese dell’Hamrun Spartans FC. Tra gli obiettivi strategici del Progetto Italia figurano la creazione di una rete di società affiliate e partner, lo sviluppo di collaborazioni con club professionistici italiani, la promozione dell’interscambio di giovani talenti tra Italia e Malta e il supporto alle attività di scouting e calciomercato in rappresentanza del club. Una sfida ambiziosa che conferma la volontà dell’Hamrun Spartans FC di rafforzare la propria presenza internazionale e consolidare i rapporti con il calcio italiano.
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