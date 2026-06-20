Roma capitale del Calcio a 8 insieme a Bonucci e Zanetti: dal 19 al 21 giugno le Finali Nazionali OPES Lega Calcio a 8

Tra le stelle nella serata di apertura anche Leonardo Bonucci e Javier Zanetti. Ha preso il via ieri allo Stadio Alfredo Berra di Roma, uno degli appuntamenti più attesi della stagione: le Finali Nazionali OPES Lega Calcio a 8, dove le migliori squadre italiane si sfideranno fino al 21 giugno per conquistare i due titoli più prestigiosi: lo Scudetto di Campione d'Italia e la Coppa Italia. Società da tutta Italia pronte a rappresentare il proprio territorio, portando sul campo passione, talento e spettacolo. Tra le città protagoniste: Roma, Milano, Napoli, Treviso, Bari, Bisceglie, Manfredonia, Torino, Pesaro, Cosenza, Salerno, Trapani, Como, Monza e Latina. Un appuntamento che rappresenta il punto più alto di un movimento in continua crescita, capace di coinvolgere centinaia di società e migliaia di atleti su tutto il territorio nazionale. Tra le squadre più attese il Medica Sud, Campione d'Italia 2024/2025, pronto a difendere il titolo. Grande attenzione anche sugli Old Boots Torino, con campioni come Leonardo Bonucci e Francesco Caputo, e sulla Roma Calcio a 8, tra le realtà più rappresentative e vincenti della storia della Lega.