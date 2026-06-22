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lunedì 22 giugno 2026
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Figc, l'elezione del nuovo presidente: l'orario, chi vota e come seguirlo    

In corsa ci sono Malagò e Abete: tutti i dettagli della giornata che assegna il ruolo di successore di Gravina
23 min
Tagsfigc

L'attesa è alle stelle. Oggi, a Roma, il mondo del calcio cerca una svolta, con l'elezione del nuovo presidente della Figc. Lo fa durante i Mondiali, che l'Italia ha mancato un'altra volta, perdendo lo spareggio contro la Bosnia. I candidati sono Malagò e Abate. Uno dei due prenderà il posto di Gravina a Via Allegri. 

Figc, l'orario del voto 

Oggi, a partire dalle ore 11 in seconda convocazione, 273 dirigenti sono chiamati a votare i nuovi consiglieri e il presidente della Figc. L’assemblea si tiene all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. La preferenza si esprime a scrutinio segreto con voto elettronico.

Come seguire l'evento 

L'elezione si potrà seguire in diretta sul sito del Corriere dello Sport. Per eleggere il presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè la metà più uno. Con soli due candidati in campo, il nuovo numero uno del calcio italiano verrà quasi certamente scelto già al primo scrutinio. 

  

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