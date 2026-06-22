Figc, l'elezione del nuovo presidente: l'orario, chi vota e come seguirlo    

L'attesa è alle stelle. Oggi, a Roma, il mondo del calcio cerca una svolta, con l'elezione del nuovo presidente della Figc. Lo fa durante i Mondiali, che l'Italia ha mancato un'altra volta, perdendo lo spareggio contro la Bosnia. I candidati sono Malagò e Abate. Uno dei due prenderà il posto di Gravina a Via Allegri.