Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ronaldinho al Ravenna, Mandorlini spiega: "Sicuro lo vedrete in campo, ma non so..."

Estasi romagnola, tifosi in fermento. Ed Okaka lo accoglie con un post speciale su Instagram: "Benvenuta leggenda"
2 min
TagsRonaldinhoRavennaOkaka

Andrea Mandorlini, allenatore dei romagnoli, scalda i motori per il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna: "Si tratta di un'operazione di marketing super. Ronaldinho è un grandissimo campione. Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo. Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori. Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano" come raccontato a L'Arena.

La gioia di Okaka su Instagram

L'eco delle parole del tecnico si unisce al fermento che sta già travolgendo la città. L'idea di vedere un pallone d'oro ex Barcellona e Milan sul campo del Benelli, seppur per una singola partita, ha scatenato la gioia della piazza romagnola e non solo; ad accogliere l'asso brasiliano, la cui ultima presenza ufficiale risale a settembre 2015 quando indossava la maglietta della Fluminense, c'è anche Stefano Okaka che si è lasciato andare con un post su Instagram che li ritrae abbracciati e sorridenti commentando "Benvenuta LEGGENDA". I due si ritroveranno ora da compagni di squadra dopo esssersi incrociati tra il 2008 ed il 2010 quando Dinho militava nel Milan e l'attacante umbro era una giovanissima promessa della Roma. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Netflix: la docu-serie su RonaldinhoRonaldinho al Ravenna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS