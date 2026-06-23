Ronaldinho al Ravenna, Mandorlini spiega: "Sicuro lo vedrete in campo, ma non so..."

Andrea Mandorlini , allenatore dei romagnoli, scalda i motori per il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna: "Si tratta di un'operazione di marketing super. Ronaldinho è un grandissimo campione. Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo. Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori. Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano" come raccontato a L'Arena.

La gioia di Okaka su Instagram

L'eco delle parole del tecnico si unisce al fermento che sta già travolgendo la città. L'idea di vedere un pallone d'oro ex Barcellona e Milan sul campo del Benelli, seppur per una singola partita, ha scatenato la gioia della piazza romagnola e non solo; ad accogliere l'asso brasiliano, la cui ultima presenza ufficiale risale a settembre 2015 quando indossava la maglietta della Fluminense, c'è anche Stefano Okaka che si è lasciato andare con un post su Instagram che li ritrae abbracciati e sorridenti commentando "Benvenuta LEGGENDA". I due si ritroveranno ora da compagni di squadra dopo esssersi incrociati tra il 2008 ed il 2010 quando Dinho militava nel Milan e l'attacante umbro era una giovanissima promessa della Roma.