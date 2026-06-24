La nuova Figc di Malagò gioca tre partite: non solo governo e campo, cosa aspetta il presidente

Il lavoro di Malagò

- Compattezza del sistema, questioni tecniche legate alla scelta del nuovo ct e di una guida per il Club Italia e filo da riannodare con la politica. Ègià da domani nell’incontro con il ministro Abodi, almeno partendo dall’ultima questione, al tempo stesso la più immediata e quella che presenta le maggiori insidie. Sul primo fronte il nuovo presidente della Figc dovrà attivare le sue note abilità diplomatiche trovando un modo per compattare il vertice della piramide e la sua base, scollati in queste elezioni. Il secondo filone gli imporrà una riflessione sul budget della federazione prima di capire quale stipendio garantire al nuovo commissario tecnico (). La terza sfida? È già attualità stringente. Sarà infatti necessario cominicare a edificare un rapporto diverso con il governo visto che oggi, sul terreno di gioco, sembrano esserci soltanto le macerie. "Loro hanno meno tempo di noi", la battuta utile a Malagò per ribaltare di un poco la prospettiva del calcio abituato a presentarsi dallo Stato con il cappello in mano per chiedere l’elemosina. Tra meno di un anno, infatti, il Paese andrà al voto. Il suo mandato durerà un po’ di più, due anni e mezzo circa. E questa maggioranza il segnale di voler cambiare il calcio vuole darlo prima che si arrivi alle urne. Nel frattempo, il pallone ha bisogno di strumenti di supporto - quelli che a Gravina non sono quasi mai stati concessi - come la tax credit e una modalità per recuperare i soldi del betting, senza dimenticare i due decreti della discordia: uno, il “Dignità”,per tornare a incassare le sponsorizzazioni delle scommesse (anche se poi hanno già trovato l’escamotage: non si può fare pubblicità diretta? Si fa al sito di sport legato al gestore); l’altro, il “Crescita”, vorrebbero ripristinarlo per tornare a risparmiare sugli ingaggi degli stranieri. "Quando si compra in Italia si paga l’Iva, all’estero no, giusto Marotta?", ha detto Malagò due giorni fa, nella conferenza stampa post elezioni, rivolgendosi al presidente dell’ Inter seduto in fondo alla sala. Il dirigente che più di tutti ha tessuto le fila della sua candidatura ha annuito con convinzione.

Al netto delle simpatie e delle antipatie - "nessuno più di me ha rapporti con la politica", la rivendicazione di Malagò -, c’è comunque un tema di reputazione. Quella del calcio presso l’opinione pubblica è pessima, e non solo per i risultati della Nazionale. Marani, il n.1 della Lega Pro che si fosse candidato avrebbe avuto l’appoggio di Abete, ha affrontato la questione ricordando che «nell’ultimo anno la Serie A ha speso per i procuratori 249 milioni di euro, dieci volte in più di quanto è stato riconosciuto alla Serie C per la mutualità". Il suo attacco al sistema è strettamente connesso alle esternazioni di Abete circa il valore sociale del calcio, a suo dire dimenticato dalla fuga in avanti di A e calciatori pro Malagò. Sono argomenti che il nuovo presidente non potrà sottovalutare. Chi lo ha preceduto, non è riuscito infatti a completare le riforme nonostante un consenso pari al 98,7%. Con sei consiglieri federali della LND su venti al momento dall’altra parte della barricata, sarà ancora più complesso eludere i veti.