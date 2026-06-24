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La nuova Figc di Malagò gioca tre partite: non solo governo e campo, cosa aspetta il presidente

Inizia la gestione del successore di Gravina alla guida del calcio italiano: tutto il lavoro che c'è da fare
Giorgio Marota
6 min
Tagsfigcmalagò
ROMA - Compattezza del sistema, questioni tecniche legate alla scelta del nuovo ct e di una guida per il Club Italia e filo da riannodare con la politica. È la tripla partita che Malagò comincerà a giocare già da domani nell’incontro con il ministro Abodi, almeno partendo dall’ultima questione, al tempo stesso la più immediata e quella che presenta le maggiori insidie. Sul primo fronte il nuovo presidente della Figc dovrà attivare le sue note abilità diplomatiche trovando un modo per compattare il vertice della piramide e la sua base, scollati in queste elezioni. Il secondo filone gli imporrà una riflessione sul budget della federazione prima di capire quale stipendio garantire al nuovo commissario tecnico (Mancini in prima fila). La terza sfida? È già attualità stringente. Sarà infatti necessario cominicare a edificare un rapporto diverso con il governo visto che oggi, sul terreno di gioco, sembrano esserci soltanto le macerie. "Loro hanno meno tempo di noi", la battuta utile a Malagò per ribaltare di un poco la prospettiva del calcio abituato a presentarsi dallo Stato con il cappello in mano per chiedere l’elemosina. Tra meno di un anno, infatti, il Paese andrà al voto. Il suo mandato durerà un po’ di più, due anni e mezzo circa. E questa maggioranza il segnale di voler cambiare il calcio vuole darlo prima che si arrivi alle urne. Nel frattempo, il pallone ha bisogno di strumenti di supporto - quelli che a Gravina non sono quasi mai stati concessi - come la tax credit e una modalità per recuperare i soldi del betting, senza dimenticare i due decreti della discordia: uno, il “Dignità”, i presidenti della Serie A vorrebbero abolirlo per tornare a incassare le sponsorizzazioni delle scommesse (anche se poi hanno già trovato l’escamotage: non si può fare pubblicità diretta? Si fa al sito di sport legato al gestore); l’altro, il “Crescita”, vorrebbero ripristinarlo per tornare a risparmiare sugli ingaggi degli stranieri. "Quando si compra in Italia si paga l’Iva, all’estero no, giusto Marotta?", ha detto Malagò due giorni fa, nella conferenza stampa post elezioni, rivolgendosi al presidente dell’Inter seduto in fondo alla sala. Il dirigente che più di tutti ha tessuto le fila della sua candidatura ha annuito con convinzione. 

Il lavoro di Malagò

Al netto delle simpatie e delle antipatie - "nessuno più di me ha rapporti con la politica", la rivendicazione di Malagò -, c’è comunque un tema di reputazione. Quella del calcio presso l’opinione pubblica è pessima, e non solo per i risultati della Nazionale. Marani, il n.1 della Lega Pro che si fosse candidato avrebbe avuto l’appoggio di Abete, ha affrontato la questione ricordando che «nell’ultimo anno la Serie A ha speso per i procuratori 249 milioni di euro, dieci volte in più di quanto è stato riconosciuto alla Serie C per la mutualità". Il suo attacco al sistema è strettamente connesso alle esternazioni di Abete circa il valore sociale del calcio, a suo dire dimenticato dalla fuga in avanti di A e calciatori pro Malagò. Sono argomenti che il nuovo presidente non potrà sottovalutare. Chi lo ha preceduto, non è riuscito infatti a completare le riforme nonostante un consenso pari al 98,7%. Con sei consiglieri federali della LND su venti al momento dall’altra parte della barricata, sarà ancora più complesso eludere i veti.  

Il primo consiglio federale di Malagò

È per questo motivo che, in vista del consiglio federale del primo luglio, al di là dalla scelta ormai scontata sulle vicepresidenze a Simonelli per la A e a Calcagno o Gama per l’AIC, Malagò dovrà trovare un punto di incontro con Abete. Le due componenti forti del suo “governo” non sempre sono state d’accordo in passato ed è un rischio andare avanti sperando solo che l’equilibrio tenga. Lo sconfitto della tornata elettorale, d’altra parte, avrà anche perso qualche voto dai suoi, però resta l’uomo che conosce meglio di tutti la federazione ed è ascoltato e ammirato anche da chi ha Malagò. "Calcagno stia tranquillo, sono abituato a essere un costruttore e non un distruttore", ha detto lunedì, in risposta a chi temeva la sua opposizione a prescindere. Di sicuro Abete metterà sul tavolo alcune questioni irrinunciabili per il mondo che rappresenta: gli accorgimenti per il vincolo sportivo, le misure per lo sviluppo del calcio di base e un interesse generale affinché le politiche forti della Serie A possano trovare un contrappeso. Le elezioni sono finite, ora comincia la fase diplomatica. 

 

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