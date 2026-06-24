La nuova Figc di Malagò gioca tre partite: non solo governo e campo, cosa aspetta il presidente
Il lavoro di Malagò
Al netto delle simpatie e delle antipatie - "nessuno più di me ha rapporti con la politica", la rivendicazione di Malagò -, c’è comunque un tema di reputazione. Quella del calcio presso l’opinione pubblica è pessima, e non solo per i risultati della Nazionale. Marani, il n.1 della Lega Pro che si fosse candidato avrebbe avuto l’appoggio di Abete, ha affrontato la questione ricordando che «nell’ultimo anno la Serie A ha speso per i procuratori 249 milioni di euro, dieci volte in più di quanto è stato riconosciuto alla Serie C per la mutualità". Il suo attacco al sistema è strettamente connesso alle esternazioni di Abete circa il valore sociale del calcio, a suo dire dimenticato dalla fuga in avanti di A e calciatori pro Malagò. Sono argomenti che il nuovo presidente non potrà sottovalutare. Chi lo ha preceduto, non è riuscito infatti a completare le riforme nonostante un consenso pari al 98,7%. Con sei consiglieri federali della LND su venti al momento dall’altra parte della barricata, sarà ancora più complesso eludere i veti.
Il primo consiglio federale di Malagò
È per questo motivo che, in vista del consiglio federale del primo luglio, al di là dalla scelta ormai scontata sulle vicepresidenze a Simonelli per la A e a Calcagno o Gama per l’AIC, Malagò dovrà trovare un punto di incontro con Abete. Le due componenti forti del suo “governo” non sempre sono state d’accordo in passato ed è un rischio andare avanti sperando solo che l’equilibrio tenga. Lo sconfitto della tornata elettorale, d’altra parte, avrà anche perso qualche voto dai suoi, però resta l’uomo che conosce meglio di tutti la federazione ed è ascoltato e ammirato anche da chi ha Malagò. "Calcagno stia tranquillo, sono abituato a essere un costruttore e non un distruttore", ha detto lunedì, in risposta a chi temeva la sua opposizione a prescindere. Di sicuro Abete metterà sul tavolo alcune questioni irrinunciabili per il mondo che rappresenta: gli accorgimenti per il vincolo sportivo, le misure per lo sviluppo del calcio di base e un interesse generale affinché le politiche forti della Serie A possano trovare un contrappeso. Le elezioni sono finite, ora comincia la fase diplomatica.