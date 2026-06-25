Il calcio fa i conti: Malagò da Abodi per invertire la rotta
ROMA - E così, dopo le accuse reciproche e i tentativi più o meno riusciti di invadere il campo, il governo oggi aprirà le porte al calcio. Per il pallone non sarà come andare a Canossa - qui non si tratta di accettare un’umiliazione per ristabilire un rapporto -, ma qualcosa da ricucire c’è dopo gli strappi degli ultimi mesi. Gravina aveva detto di sentirsi «un bersaglio» e così si è dimesso; mentre il suo successore, Malagò, ha esordito nella prima conferenza da presidente allontanando gli equivoci: «C’è politica e politica, non è vero che sono tutti contro di me». Nonostante una parte della maggioranza abbia fatto di tutto per ostacolarlo - dall’idea del commissariamento al presunto divieto di porte girevoli - il nuovo capo della Figc proverà a metterci una pietra sopra. Non può farne una questione personale, soprattutto con Abodi, un vecchio amico ultimamente un po’ distante, che non ha risparmiato attacchi alla Figc ma in qualche caso ha pure contenuto altri colpi di colleghi e parlamentari. Nel tardo pomeriggio presidente e ministro si vedranno negli uffici del secondo.
Agenda
Malagò, tornando dalla sessione del Cio, non andrà dal governo con il cappello in mano. Partirà anzi dall’importanza strategica del movimento che ora rappresenta, ricordando il miliardo e 400 milioni di contribuzione del calcio e che per ogni euro investito dal governo nel settore il Paese ne ottiene 20,5 di gettito fiscale e previdenziale. L’agenda, ispirata in particolare dalla Serie A, è ricca: dalle sponsorizzazioni del betting al prelievo sulle scommesse, passando per una tax credit dedicata a chi fa impresa e per il superamento dell’IRAP per le attività di formazione e settore giovanile, fino ad arrivare al sostegno ai vivai. Era tutto nel suo programma elettorale. Con il ministro parlerà anche di lotta alla pirateria e di un piano nazionale per i nuovi stadi, oltre che di mutualità; quell’1% tolto alla Figc e dato alla A femminile preoccupa i sostenitori della Riforma Zola. Inevitabilmente si parlerà anche del ripristino della fiscalità agevolata per i campioni stranieri: il decreto crescita è già stato abrogato, servirà quindi un punto d’incontro. Nell’ottica di riunire la base col vertice, Malagò porterà anche delle richieste dei dilettanti, come una misura per rendere meno tragiche le conseguenze dell’abolizione del vincolo. Abodi però non si limiterà a spiegare cosa può fare l’Esecutivo. Chiederà prima di tutto un impegno sulle riforme congelate e pretenderà comportamenti differenti rispetto a quelli che hanno indignato l’opinione pubblica tra scandali e storture del sistema. Il calcio ha una reputazione da recuperare.