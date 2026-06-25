Il calcio fa i conti: Malagò da Abodi per invertire la rotta

ROMA - E così, dopo le accuse reciproche e i tentativi più o meno riusciti di invadere il campo, il governo oggi aprirà le porte al calcio. Per il pallone non sarà come andare a Canossa - qui non si tratta di accettare un’umiliazione per ristabilire un rapporto -, ma qualcosa da ricucire c’è dopo gli strappi degli ultimi mesi. Gravina aveva detto di sentirsi «un bersaglio» e così si è dimesso; mentre il suo successore, Malagò, ha esordito nella prima conferenza da presidente allontanando gli equivoci: «C’è politica e politica, non è vero che sono tutti contro di me». Nonostante una parte della maggioranza abbia fatto di tutto per ostacolarlo - dall’idea del commissariamento al presunto divieto di porte girevoli - il nuovo capo della Figc proverà a metterci una pietra sopra. Non può farne una questione personale, soprattutto con Abodi, un vecchio amico ultimamente un po’ distante, che non ha risparmiato attacchi alla Figc ma in qualche caso ha pure contenuto altri colpi di colleghi e parlamentari. Nel tardo pomeriggio presidente e ministro si vedranno negli uffici del secondo.