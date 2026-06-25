La Russia torna in una competizione Fifa: primo passo dopo la sospensione nel 2022

La Russia si avvicina al ritorno in una competizione ufficiale organizzata dalla FIFA. Dopo oltre quattro anni di esclusione dai tornei internazionali di FIFA e UEFA , la federazione russa è infatti tra le nazioni invitate a partecipare al Mondiale Under 15, in programma dal 22 al 31 ottobre in Azerbaigian.

Russia invitata a una competizione ufficiale Fifa dopo la sospensione del 2022

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la conferma è arrivata direttamente dalla FIFA, che ha esteso l'invito alle federazioni affiliate per prendere parte alla competizione giovanile. Si tratterebbe della prima partecipazione della Russia a un evento ufficiale sotto l'egida della FIFA dalla sospensione del 2022, decisa in seguito all'invasione dell'Ucraina. Negli ultimi mesi erano già emersi alcuni segnali di apertura verso un possibile reinserimento delle rappresentative russe, almeno a livello giovanile.

L'apertura di Infantino

A febbraio, il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva infatti manifestato la propria disponibilità a riconsiderare le restrizioni per le selezioni giovanili, sostenendo che l'esclusione non avesse raggiunto gli effetti auspicati e avesse contribuito ad aumentare le divisioni. Nel frattempo la nazionale maggiore maschile, pur restando esclusa dalle competizioni ufficiali, ha continuato a disputare partite amichevoli e occupa attualmente il 34° posto del ranking FIFA. La selezione femminile si trova invece al 27° posto della classifica mondiale.