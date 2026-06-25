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Protti, l'ultimo saluto a Bari: la Curva Nord del San Nicola sarà intitolata allo Zar

Venerdì alle 19:45 la cerimonia pubblica allo stadio in ricordo dell'indimenticato attaccante
3 min
TagsprottiBari

Dopo l'emozionante ultimo giro di campo a Livorno, Igor Protti torna anche nella sua Bari. Domani allo stadio San Nicola alle 19:45 ci sarà la cerimonia pubblica in ricordo dell'indimenticabile attaccante, scomparso lo scorso 19 giugno. L'evento è stato fortemente voluto dallo stesso Igor Protti e sarà l'occasione per salutare uno dei calciatori più amati della storia del club. I familiari accompagneranno l'urna con le ceneri nello stadio, prima che vengano poi disperse in mare, come da sua volontà. L'ingresso sarà libero e gratuito, i cancelli della Tribuna Est apriranno alle 18.30.

 

 

Bari saluta Protti: l'ultimo ingresso al San Nicola e l'intitolazione della Curva Nord

Allo stesso orario dell'apertura dei cancelli, prima dell'evento pubblico, ci sarà anche una cerimonia più intima, alla presenza dei familiari, durante la quale il sindaco della città di Bari Vito Leccese scoprirà le targhe della Curva Nord per l'intitolazione a Igor Protti. La cerimonia pubblica sarà condotta da Michele Salomone: oltre ai familiari, saranno presenti anche Sabino Bartoli, alcuni ex compagni di squadra e amici di Protti, di Sandro Tovalieri e degli Ultras, ai quali sarà dedicato un momento speciale.

 

 

Saranno inoltre proiettati contributi video dedicati a Igor. Nel corso della cerimonia l'urna sarà accompagnata al centro del campo dove sarà posta su un palco, prima di raggiungere la Curva Nord, dove sarà deposta accanto alla sua storica maglia del Bari.

 

 

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