Reggina a Lotito, c'è la fumata bianca: l'annuncio sui social del sindaco Cannizzaro

ROMA - Il closing per l'acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito ere atteso per oggi (26 giugno) e la fumata bianca è arrivata, annunciata sui social da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria. "Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", scrive sui social il primo cittadino a corredo di una foto in cui posa soddisfatto insieme al patron uscente Nino Ballarino e a Lotito, contestato dai tifosi come presidente della Lazio e ora chiamato al contempo da quelli reggini a riportare la formazione calabrese in Serie C.