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Reggina a Lotito, c'è la fumata bianca: l'annuncio sui social del sindaco Cannizzaro

Il primo cittadino di Reggio Calabria comunica con un post il passaggio del club al presidente della Lazio: tutti i dettagli
2 min
TagsRegginaLotitoLazio

ROMA - Il closing per l'acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito ere atteso per oggi (26 giugno) e la fumata bianca è arrivata, annunciata sui social da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria. "Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", scrive sui social il primo cittadino a corredo di una foto in cui posa soddisfatto insieme al patron uscente Nino Ballarino e a Lotito, contestato dai tifosi come presidente della Lazio e ora chiamato al contempo da quelli reggini a riportare la formazione calabrese in Serie C.

 

 

Reggina a Lotito: l'annuncio social del sindaco Cannizzaro

In attesa delle comunicazioni ufficiali dopo l'annuncio social del sindaco Cannizzaro, stando a quanto emerso nei giorni scorsi Lotito avrebbe acquisito la Reggina per 1,5 milioni di euro e sarebbe pronto ad investirne 2,5 per la costruzione di una squadra da promozione lampo. Ballarino incasserà meno di quanto, sulla carta, gli aveva offerto Matt Rizzetta (presunta offerta superiore ai 2 milioni).

(articolo in aggiornamento)

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