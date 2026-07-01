Non solo l'eliminazione al Mondiale della nazionale di Negelsmann . La Germania è sotto shock. La sede della Federcalcio (Dfb) a Francoforte, infatti, è stata perquisita questa mattina nell'ambito di una vasta indagine sulle presunte irregolarità nella gestione dei biglietti e degli inviti per Euro 2024. Come riportato da Bild, oltre 150 investigatori della polizia criminale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno eseguito controlli anche in municipi e amministrazioni delle città che hanno ospitato il torneo. L'inchiesta riguarda un cittadino tedesco di 66 anni e un cittadino francese di 46 anni, sospettati di aver favorito l'assegnazione di migliaia di biglietti e pacchetti di ospitalità a ospiti selezionati, in violazione delle procedure. Gli inquirenti ipotizzano un sistema strutturato di concessione di vantaggi indebiti, con possibili profili di corruzione che potrebbero coinvolgere anche funzionari pubblici. Al centro delle indagini c'è la Euro 2024 GmbH, la società costituita da Dfb e Uefa per organizzare il campionato europeo.

Germania, ipotesi corruzzione

Secondo gli investigatori, il dirigente francese, responsabile dei rapporti con le città ospitanti, avrebbe invitato i responsabili locali degli uffici organizzativi a partite di particolare prestigio. Tra gli episodi contestati figura quello di un ex funzionario del Comune di Gelsenkirchen, che avrebbe ottenuto un beneficio economico di circa 2.400 euro grazie a un invito per la semifinale Spagna-Francia a Monaco di Baviera, comprensivo di viaggio e soggiorno.

Perquisizioni in altre città

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini su frode e appropriazione indebita, non lavora più per l'amministrazione comunale. È stata perquisita anche la sua abitazione. Il cittadino francese, invece, non risulta avere precedenti. Le perquisizioni interessate hanno anche le amministrazioni comunali di Gelsenkirchen, Dortmund, Duesseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte, Stoccarda e Monaco, oltre a tre aziende private e alla sede della Dfb. A Lipsia è stato invece notificato un ordine di consegna della documentazione. Gli investigatori dovranno ora accertare se e in quale misura biglietti e invitati siano stati accettati in violazione delle norme.