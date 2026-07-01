Abodi e il Cardinale Zuppi firmano il protocollo d'intesa per la riqualificazione degli oratori: i dettagli

In giornata è stato firmato un protocollo d'intesa da Andrea Abodi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi. Il ministro dello Sport e il presidente della conferenza episcopale italia si sono incontrati per sottoscrivere l'accordo atto al promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori situati nelle aree urbane caratterizzate da maggiori fragilità sociali e educative. Un protocollo che riporta al centro gli gli oratori come presìdi educativi e sociali anche grazie all'assegnazione di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 destinati agli oratori. Le risorse economiche dovranno essere impiegate per la realizzazione di nuovi playground, per la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e per l'allestimento di spazi polifunzionali destinati alle attività sportive, ludiche e ricreative nelle aree più svantaggiate.