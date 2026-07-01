Abodi e il Cardinale Zuppi firmano il protocollo d'intesa per la riqualificazione degli oratori: i dettagli
In giornata è stato firmato un protocollo d'intesa da Andrea Abodi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi. Il ministro dello Sport e il presidente della conferenza episcopale italia si sono incontrati per sottoscrivere l'accordo atto al promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori situati nelle aree urbane caratterizzate da maggiori fragilità sociali e educative. Un protocollo che riporta al centro gli gli oratori come presìdi educativi e sociali anche grazie all'assegnazione di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 destinati agli oratori. Le risorse economiche dovranno essere impiegate per la realizzazione di nuovi playground, per la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e per l'allestimento di spazi polifunzionali destinati alle attività sportive, ludiche e ricreative nelle aree più svantaggiate.
L'accordo tra ministero dello Sport e Cei per gli oratori
Il ministro dello Sport Abodi ha parlato così del protoccolo d'intesa dopo la firma: "Investire negli oratori significa investire nei bambini, negli adolescenti e nei giovani, offrendo loro luoghi sicuri e gratuiti dove crescere attraverso lo sport. Insieme alla conferenza episcopale e alla rete delle diocesi trasformiamo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport, riconosciuto dalla nostra Costituzione, in opportunità concrete per il presente e il futuro delle giovani generazioni e per la coesione nei territori". Il Cardinale Zuppi afferma: "Investire negli impianti sportivi degli oratori, soprattutto nelle periferie, significa offrire nuove e reali opportunità di crescita e contribuire a ricucire le fratture delle nostre città".