Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 2 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cavani dice addio al Boca Juniors a 39 anni, ma non parla di ritiro: "Il viaggio è stato magnifico"

Cavani dice addio al Boca Juniors a 39 anni, ma non parla di ritiro: "Il viaggio è stato magnifico"

L'ex attaccante del Napoli lascia il club argentino dopo tre stagioni, ma non annuncia la fine della carriera
2 min
Tagscavani

Con un videomessaggio pubblicato sui social Edinson Cavani, a 39 anni, ha dato l'addio al Boca Juniors dopo tre stagioni dall'arrivo in Argentina. Tuttavia, l'ex Napoli non ha annunciato il ritiro dal calcio, per il quale forse ha ancora voglia ed energie da dedicare. "Come mi ha insegnato un allenatore, il viaggio è la ricompensa. E il viaggio è stato magnifico", ha dichiarato Cavani, che lascia il Boca senza aver vinto alcun titolo e che ha riconosciuto di aver attraversato "momenti difficili" che gli hanno impedito di "lasciare il segno" nel club.

L'addio di Cavani al Boca

L'ex giocatore di Psg, Napoli e Manchester United, tra gli altri, ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come Espn e Olé che avevano ipotizzato un suo imminente addio. Ostacolato da infortuni ricorrenti, l'uruguaiano ha avuto un impatto limitato, disputando solo 81 partite in tre anni, di cui 27 per intero, e segnando 28 gol. Non rientrava nei piani di Rodolfo Arruabarrena, il nuovo allenatore del Boca Juniors. L'ex attaccante della Celeste, con cui ha vestito la maglia per 15 anni (136 presenze, 58 gol), ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, sei scudetti, cinque Coppe di Francia, quattro Champions League e sei Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Il Bayern Monaco blinda OliseIl Napoli di Allegri prende forma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS