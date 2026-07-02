Cavani dice addio al Boca Juniors a 39 anni, ma non parla di ritiro: "Il viaggio è stato magnifico"

Con un videomessaggio pubblicato sui social Edinson Cavani , a 39 anni, ha dato l' addio al Boca Juniors dopo tre stagioni dall'arrivo in Argentina. Tuttavia, l'ex Napoli non ha annunciato il ritiro dal calcio , per il quale forse ha ancora voglia ed energie da dedicare. "Come mi ha insegnato un allenatore, il viaggio è la ricompensa. E il viaggio è stato magnifico", ha dichiarato Cavani, che lascia il Boca senza aver vinto alcun titolo e che ha riconosciuto di aver attraversato "momenti difficili" che gli hanno impedito di "lasciare il segno" nel club.

L'addio di Cavani al Boca

L'ex giocatore di Psg, Napoli e Manchester United, tra gli altri, ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come Espn e Olé che avevano ipotizzato un suo imminente addio. Ostacolato da infortuni ricorrenti, l'uruguaiano ha avuto un impatto limitato, disputando solo 81 partite in tre anni, di cui 27 per intero, e segnando 28 gol. Non rientrava nei piani di Rodolfo Arruabarrena, il nuovo allenatore del Boca Juniors. L'ex attaccante della Celeste, con cui ha vestito la maglia per 15 anni (136 presenze, 58 gol), ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, sei scudetti, cinque Coppe di Francia, quattro Champions League e sei Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio.