Dalla “Domenica Sportiva” al “Sabato al 90°”, presentata la nuova stagione di Rai Sport

Tutto pronto per la nuova stagione di Rai Sport , svelata ad Ancona in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. L’offerta editoriale, illustrata durante la conferenza stampa dal direttore Marco Lollobrigida , si rafforza e amplia il racconto del grande sport in diretta, dell’approfondimento e delle storie dei protagonisti. Nel segno della continuità con la storia della testata e sulla scia di un anno che ha fatto registrare ascolti record, grazie ai grandi eventi internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali , confermando il ruolo centrale del servizio pubblico nel racconto dello sport. Il tutto aspettando l’America’s Cup , che già nelle regate preliminari ha registrato grande interesse da parte dei telespettatori.

Tutti i programmi di Rai Sport per la prossima stagione

Al centro del nuovo palinsesto resta “La Domenica Sportiva”, la trasmissione sportiva più longeva della televisione italiana, che torna con un impianto rinnovato e una forte squadra di talent, tra cui Lele Adani e Ciccio Graziani, impegnato in questi giorni con il grande successo di “Notti Mondiali” su Rai Uno. Accanto alla versione tradizionale debutta “La Domenica Sportiva – Pomeriggio”, nuova finestra in diretta su Rai 2 dedicata all’attualità sportiva del weekend, con collegamenti dai campi, aggiornamenti in tempo reale e un racconto che spazia dalla Serie A alla C, dal tennis alla pallavolo e ai motori. Sarà condotta dal nuovo arrivo Gianluca Semprini. Spazio anche alla “La Domenica Sportiva – Extra Time”, che prolunga in seconda serata il racconto con analisi, commenti e letture tecniche delle competizioni del weekend appena concluse. Il venerdì sera debutta “Fuori Tempo – Le storie dello sport”, dedicato al lato meno conosciuto dello sport: dieci puntate per raccontare imprese, personaggi e vicende che vanno oltre il risultato, tra memoria, emozione e cultura sportiva. Tra le novità anche “BordoCampo”, rubrica dedicata alla Serie B e C, che arricchirà il palinsesto di RaiSport58, il canale tematico della Rai.

Rai Sport, presentato il palinsesto della nuova stagione

Nelle mattine del sabato e della domenica resta l’appuntamento con “Live Sport Weekend”, con notizie, collegamenti e aggiornamenti in tempo reale dalla redazione di Milano, a copertura dell’intero fine settimana sportivo con un occhio privilegiato agli sport invernali. Riconfermata anche la tradizione de “Il Sabato al 90°”, programma del sabato sera con highlights degli anticipi di Serie A e primi collegamenti e commenti alle gare di campionato. Prosegue inoltre “Il processo del lunedì”, spazio di dibattito e confronto sui temi della giornata calcistica, con opinioni e analisi sul campionato. Confermata anche “Dribbling”, che continua a raccontare lo sport oltre il risultato, con interviste, storie e focus sui protagonisti dentro e fuori dal campo. Tra i talent, Agata Isabella Centasso. Completa l’offerta “Sportabilia”, dedicato al mondo paralimpico e ai temi dell’inclusione, con un racconto attento alle discipline e agli atleti che rappresentano un valore aggiunto per l’intero movimento sportivo. Un palinsesto che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel weekend sportivo e restituire allo sport la sua dimensione più completa: popolare, culturale e sociale, per un racconto sempre più vicino al pubblico.