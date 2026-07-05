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El Shaarawy a un passo dall'Al-Shabab: le vere cifre del contratto© LAPRESSE

El Shaarawy a un passo dall'Al-Shabab: le vere cifre del contratto

Il classe '92 era stato cercato anche dal Genoa e dal Venezia. Adesso gli è stato garantito un ingaggio top
Eleonora Trotta
1 min

A lungo corteggiato dal Genoa di De Rossi e dal Venezia, Stephan El Shaarawy è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. L'attaccante italo-egiziano, svincolato dallo scorso 30 giugno, ha infatti detto sì al trasferimento all'Al-Shabab, anche se restano ancora da definire alcuni aspetti relativi alle cifre e alla durata del contratto. Il calciatore punta infatti ad un accordo triennale ed è in attesa quindi di una risposta dal club, che gli ha proposto un accordo di due anni. Per quanto riguarda invece la parte economica, lo stipendio per una stagione è leggermente inferiore ai 9 milioni di euro circolati in una fase iniziale.

De Rossi aveva chiamato El Shaarawy

Nulla da fare, quindi, per il Genoa e il Venezia. De Rossi aveva parlato personalmente con El Shaarawy, ma senza arrivare ad un accordo. L'offerta dall'Arabia Saudita è infatti stata considerata molto vantaggiosa dall'attaccante.

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