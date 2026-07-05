El Shaarawy a un passo dall'Al-Shabab: le vere cifre del contratto

A lungo corteggiato dal Genoa di De Rossi e dal Venezia, Stephan El Shaarawy è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. L'attaccante italo-egiziano, svincolato dallo scorso 30 giugno, ha infatti detto sì al trasferimento all'Al-Shabab, anche se restano ancora da definire alcuni aspetti relativi alle cifre e alla durata del contratto. Il calciatore punta infatti ad un accordo triennale ed è in attesa quindi di una risposta dal club, che gli ha proposto un accordo di due anni. Per quanto riguarda invece la parte economica, lo stipendio per una stagione è leggermente inferiore ai 9 milioni di euro circolati in una fase iniziale.