L'Italia triste senza Mondiali, Max Pezzali con "Notti Magiche" e il ricordo di quello che eravamo emoziona tutti

Da una parte ci sono i Mondiali e le colonne sonore delle squadre che fanno il giro del mondo. Gli Oasis con l'Inghilterra , ma mica solo loro. I Mondiali, da sempre e per sempre, sanno d'estate, di gelati, di primi amori e prime volte. Quelle assolute, quelle di chi magari non ricorda cosa ha mangiato a cena ma sa perfettamente dove fosse quella sera d'agosto di tanti tempo fa. I Mondiali, come le estati, sanno di sale e emozione. Il calcio come collante, la vita come colonna sonora. All'Italia, tutto questo, manca da 12 anni. E allora, come provare a tornare a quegli Anni d'oro? Magari ricordandosi di chi, prima o dopo, ci ha reso così felici da dimenticare, anche solo per un attimo tutto il resto? La domanda, evidentemente, se l'è posta anche Max Pezzali, in tour - tutto esaurito reale, non di facciata - negli stadi in questa triste estate senza Mondiali.

Notti magiche, così cantano gli stadi italiani

Prima di salire sul palco, Pezzali ha scelto di mettere "Notti magiche" che poi si chiama "Un'estate italiana", ma chi la conosce così? Tutti, ma proprio tutti, gli stadi cantano. Anche chi nel 1990 non era nato o non era neppure nei pensieri dei genitori. Sul palco non c'è nessuno, c'è ancora il sole che tramonta, ma da Nord a Sud è un momento totalizzante. Forse l'unico Mondiale di questa estate. Non solo. Quando Pezzali, a metà concerto, canta "Gli anni" si siede su una panchina, alle sue spalle le maglie di due calciatori simbolo di quel periodo. Non sono scelte casuali, ma legate alle città e gli stadi. A Roma, per dire, Totti e Mihajlovic. A Bari, Igor Protti. Lo stadio San Nicola ha omaggiato il suo capitano, scomparso da poco, e non poteva esserci ricordo migliore. Sacro e profano. Che poi è proprio così: calcio, musica. Vita. Le immagini dei concerti di Max Pezzali sono virali (parola che negli Anni 90 non era proprio legata alla comunicazione), le ricerche sono aumentate del 145% circa, i video passano di social in social. Di telefono in telefono. Lui, Max, si gode un successo straordinario. Canta, gira l'Italia con la moglie Debora Pelamatti, in prima fila sotto al palco, amante del calcio come il marito. Inter, per loro. Ma non solo.

Tutto il calcio nei concerti di Max Pezzali

E allora, a Bologna, durante Gli Anni non compaiono solo le foto di quello che eravamo in passato (Rivera, Mazzola, Pertini, Totti, Grosso, Nesta e Cannavaro), ma anche di quello che siamo stati in tempi recenti. Orsolini, Italiano, la Coppa Italia. A Torino Chiellini, che ora fa il dirigente, si è rivisto con la maglia bianconera addosso e lo Stadium ha applaudito. Ognuno, in quelle immagini, ha potuto rivedere se stesso, i momenti in cui è stato felice, quelli in cui lo sono stati i suoi genitori. I nonni. Gli amici. Ognuno di noi si è ricordato perché il calcio, ma in assoluto lo sport, è la cosa più democratica del mondo, anche in tempi in cui la democrazia vacilla. In tanti settori. E allora non si può che ringraziare Pezzali e il suo staff per questi piccoli scorci di Mondiale e di calcio. Perché sì, c'è stato un tempo in cui anche noi, d'estate, eravamo felici.