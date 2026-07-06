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lunedì 6 luglio 2026
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"Due Tocchi", secondo episodio: "Khalaili all'Inter e Kolo Muani alla Juve hanno senso?"

"Due Tocchi", secondo episodio: "Khalaili all'Inter e Kolo Muani alla Juve hanno senso?"

Torna l'appuntamento con il nuovo format di Michele Danese e Luca Balbinetti. La nuova puntata integrale da ora disponibile sul nostro canale Youtube
1 min

Kolo Muani conosce la Juve e viceversa, Spalletti vuole un attaccante di profondità: pro e contro del possibile ritorno dell'centravanti francese a Torino. L'Inter invece va forte su Khalaili, esterno dell'Union Saint Gilloise: analogie e differenze con Dumfries. Guarda ora la seconda puntata del nuovo format “Due Tocchi” condotto da Michele Danese e Luca Balbinetti, in cui si analizzano le strategie di mercato delle big di Serie A.

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