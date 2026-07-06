Kolo Muani conosce la Juve e viceversa, Spalletti vuole un attaccante di profondità: pro e contro del possibile ritorno dell'centravanti francese a Torino. L'Inter invece va forte su Khalaili, esterno dell'Union Saint Gilloise: analogie e differenze con Dumfries. Guarda ora la seconda puntata del nuovo format “Due Tocchi” condotto da Michele Danese e Luca Balbinetti, in cui si analizzano le strategie di mercato delle big di Serie A.



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